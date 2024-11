video suggerito

Cosa ti succede se qualcuno ci prova con il tuo partner: uno studio rivela effetti inaspettati Il principio secondo cui far ingelosire il proprio partner all’interno una relazione stabile per tenere alto il suo interesse potrebbe avere l’effetto opposto. Uno studio ha svelato come cambiano le regole del coinvolgimento emotivo e dell’attrazione durante le relazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Casa a Prima Vista ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Secondo uno dei luoghi comuni più antichi sull'amore, far ingelosire il proprio partner è il modo giusto per tenere alta la sua attenzione su di noi e far in modo che non smetta di corteggiarci dandoci per scontati. Un nuovo studio ha invece svelato che in realtà l'interesse all'interno di una coppia stabile segue regole completamente opposte e provocare il partner potrebbe perfino causare un calo d'interesse, emotivo e sessuale.

È quanto ha potuto osservare un gruppo internazionale di ricercatori testando in modo virtuale l'interesse all'interno di centinaia di coppie monogame stabili, quando uno dei due partner riceve attenzioni o flirta con una terza persona. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Journal of Sex Reaserch.

Le regole dell'interesse cambiano nel tempo

I ricercatori hanno ricostruito le regole che seguono il coinvolgimento sentimentale e l'attrazione sessuale in un partner sottoposto a questo tipo di situazioni, partendo dal presupposto, dato da molti come vero, secondo cui, sentire la minaccia di un altro pretendente porterebbe il partner ad aumentare il desiderio e le attenzioni verso l'altro.

Questo principio ha infatti un fondamento di verità, che però si limita soltanto alla fase precedente e agli inizi di una storia. Durante la fase di selezione del partner – hanno spiegato i ricercatori – gli esseri umani, così come gli animali, attivano un meccanismo istintivo che gli psicologi chiamano "copia della scelta del compagno". Come si può intuire dal nome, questo principio consiste nel prediligere nella scelta del partner un individuo desiderato da molti. Si tratta di una sorta di scorciatoia per trovare il compagno giusto. In sostanza è come se il nostro istinto ci dicesse: "Se lo vogliono in tanti, ci sarà un motivo".

Cosa succede quando la relazione diventa stabile

Tuttavia questo studio ha rivelato che le fasi successive dell'attrazione e dell'impegno sentimentale smettono di seguire questa regola. Secondo i ricercatori gli esperimenti svolti hanno mostrato che in una coppia stabile ciascuno dei due partner tiene legato a sé l'altro attraverso un mix di tattiche positive e negative. Tra le prime c'è ad esempio dedicare il proprio tempo all'altro e tra le seconde esercitare un eccessivo controllo sulla vita di quest'ultimo.

Nel momento in cui i partecipanti dello studio sono stati messi davanti a situazioni in cui il partner mostrava attenzione da altre persone, o viceversa, era lui a riceverle, erano spinti a diminuire gli sforzi nelle tattiche positive, anche sul piano della relazione sessuale.

I ricercatori hanno spiegato questo calo delle attenzioni e dell'investimento nella coppia come una tattica difensiva che il partner minacciato mette in atto per proteggersi da un'eventuale delusione e dal colpo che la propria autostima riceverebbe a causa della decisione del partner di dedicare le sue attenzioni ad un'altra persona.