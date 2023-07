Cosa può succedere a un aereo che si imbatte in una grandinata La grandine può causare danni che possono portare ad atterraggi di emergenza e richiedere riparazioni, come quelli a parabrezza, al radome (nella parte anteriore del velivolo) e al motore.

A cura di Valeria Aiello

I danni causati dalla grandine alla parte anteriore del Boeing[ della Delta Airlines partito da Milano Malpensa e diretto al John Fitzgerald Kennedy di New York, ma dirottato all’aeroporto di Roma Fiumicino/caption]

Maltempo e chicchi di grandine grossi come palline da tennis stanno seminando devastazione in Nord Italia, abbattendosi su buona parte delle regioni settentrionali. In particolare sulla Lombardia, dove le forti grandinate delle ultime ore hanno danneggiato anche un aereo di linea, un Boeing della Delta Airlines partito da Milano Malpensa e diretto al John Fitzgerald Kennedy di New York, ma dirottato all’aeroporto di Roma Fiumicino dopo essere stato colpito da una pesante grandinata dopo il decollo. In molti sono rimasti sorpresi nel vedere foto e immagini che documentano gli ingenti danni causati dalla grandine, presumendo che le componenti degli aerei siano progettate per resistere a impatti contro oggetti anche molto più grandi, come uccelli in volo. Eppure, la grandine può causare danni significativi, che possono portare ad atterraggi di emergenza e richiedere riparazioni.

In che modo la grandine può danneggiare un aereo

La grandine è un problema comune durante il volo aereo, spesso perché inaspettata e, in alcune situazioni, impossibile da prevedere. Quando il rischio di tempeste è imminente, i voli vengono generalmente cancellati o ritardati, mentre nel caso ci si trovi in quota, evitare la grandine è chiaramente la prima scelta di qualsiasi pilota. Tuttavia, se un aereo si imbatte in una grandinata, l’impatto dei chicchi ad alta velocità può avere effetti significativi.

I danni più comuni, causati dalla grandine, includono: