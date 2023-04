Coco, il cane ‘alcolizzato’ salvato dai veterinari: “Primo caso di questo genere” Veterinari britannici hanno salvato un cane da una gravissima astinenza da alcol. L’animale era stato portato in un rifugio dopo la morte del padrone. Il compagno è morto.

A cura di Andrea Centini

Credit: Woodside Animal Welfare Trust

Dal Regno Unito arriva la tristissima storia di Coco, un cane dipendente dall'alcol che è stato salvato in extremis da un gruppo di veterinari e volontari. Per settimane è stato necessario tenerlo sotto stretta osservazione 24 ore su 24, ma alla fine è uscito dalla gravissima condizione di astinenza di cui soffriva, almeno dal punto di vista fisico. Purtroppo l'astinenza si è rivelata fatale per un suo amico a quattro zampe, con il quale era stato tratto in salvo dopo la morte del proprietario.

La storia pubblica di Coco e del suo sfortunato compagno era iniziata oltre un mese fa, quando a seguito della morte di un uomo le autorità hanno contattato i volontari della Woodside Animal Welfare Trust – un rifugio per animali di Plymouth, nel Sud Ovest dell'Inghilterra – per prendersi cura dei sue due animali domestici. Una volta portati al rifugio, entrambi i cani hanno iniziato a sentirsi subito molto male. Un veterinario presente si è accorto subito della gravità della situazione e li ha trasferiti nel reparto di terapia intensiva della Dunroamin Special Care Unit, un'unità veterinaria specializzata nella gestione di casi critici. Purtroppo, come indicato, uno dei due cani è deceduto, nonostante sia stato sottoposto alle migliori cure del caso.

Coco, un incrocio tra un labrador e un meticcio di un paio di anni, dopo le analisi di rito ha evidenziato chiari sintomi da astinenza dall'alcol, per questo motivo è stato tenuto sotto sedazione per circa un mese. Ciò ha permesso di alleviare i meccanismi della dipendenza e scongiurare le gravi crisi di astinenza che hanno portato alla morte dell'altro cane. Era la prima volta che il centro aveva a che fare con una condizione di questo genere.

Non è chiaro come Coco abbia sviluppato una dipendenza dall'alcol, fra l'altro così severa. In un post su Facebook il Woodside Animal Welfare Trust specifica che “nessuno conosce i dettagli su come questi cani si siano messi in questa situazione con l'alcol”, tuttavia il quotidiano britannico The Telegraph indica che la causa sarebbero bottiglie di alcolici lasciate fuori casa dal proprietario, quando andava a dormire. Qualunque sia la causa, i due cani sono arrivati in condizioni disperate e soltanto uno ce l'ha fatta, dopo aver superato un periodo critico in cui ha avuto bisogno di assistenza 24 ore su 24.

Ora Coco è fuori pericolo e non ha più bisogno di prendere i medicinali che gli hanno permesso di sopravvivere. “Ora inizia a comportarsi come un cane normale”, spiega il rifugio per cani, sottolineando che sebbene fisicamente stia meglio, dal punto di vista mentale c'è ancora del percorso da fare. Il cane è infatti molto ansioso, per questo non è ancora pronto per l'adozione, ma lo sarà non appena sarà completamente uscito dall'incubo in cui era stato inghiottito. Il Woodside Animal Welfare Trust sottolinea l'importanza di aver potuto garantire a Coco la migliore assistenza possibile nella Dunroamin Unit, che permette di gestire i casi più delicati con la massima cura. Senza di essa i veterinari ritengono che Coco non avrebbe superato questa insolita quanto drammatica situazione.

Anche gli animali, come dimostra la storia del piccolo labrador, possono letteralmente ubriacarsi e sviluppare dipendenza da sostanze alcoliche. Talvolta accade con gli elefanti, che fanno irruzione nei centri urbani e si abbeverano con birra e altri depositi di alcolici. In natura anche alcuni frutti fermentati possono dare lo stesso effetto negli animali più piccoli, come ad esempio gli scoiattoli. Non tutti sopravvivono all'abuso di sostanze alcoliche, considerato un vero e proprio nemico per la salute, umana e non.