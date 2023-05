Asteroide grande come un aereo “sorvolerà” la Terra oggi pomeriggio Alle 17:22 ora italiana di oggi pomeriggio l’asteroide 2006HX57 di circa 30 metri compirà un passaggio ravvicinato (ma del tutto sicuro) sulla Terra. Per i prossimi 180 anni compirà sorvoli più distanti di quello odierno.

A cura di Andrea Centini

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 maggio 2023, un asteroide di circa 30 metri si avvicinerà alla Terra, compiendo un “sorvolo” in tutta sicurezza. Non c'è infatti alcun rischio di impatto con la superficie del nostro pianeta. Il sasso spaziale coinvolto, chiamato 2006HX57, è un asteroide di classe Apollo scoperto il 30 aprile 2006 dal Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS), un progetto della NASA volto proprio a dare la “caccia” agli oggetti in avvicinamento alla Terra. Il programma di sorveglianza spaziale, avviato nel 1993 presso l'Osservatorio Lowell a Flagstaff, in Arizona, è stato chiuso nel 2008, pertanto il corpo celeste che ci saluterà oggi pomeriggio è stato tra gli ultimi NEO identificati da LONEOS.

Il punto di avvicinamento massimo previsto per oggi è atteso alle 15:22 del Tempo Coordinato Universale (UTC), ovvero le 17:22 ora italiana. L'asteroide raggiungerà una distanza minima di 2,6 milioni di chilometri, dunque totalmente sicura per la Terra. Si tratta infatti di una distanza quasi 7 volte superiore alla distanza media che ci separa dalla Luna, pari a circa 384mila chilometri. Proprio stasera la Luna Piena dei Fiori sarà impreziosita da una spettacolare eclissi penombrale “profonda”, che dall'Italia sarà visibile dalle 20 circa (in base alla posizione geografica) fino alle 21:31, quando il satellite naturale uscirà dal cono di penombra proiettato dalla Terra.

Sebbene il passaggio odierno sia del tutto innocuo, l'asteroide 2006HX57 viene costantemente tenuto sotto controllo dai sistemi di sorveglianza degli astronomi, così come i tantissimi altri Near Earth Objects che intersecano l'orbita terrestre. Secondo l'elenco NEO Earth Close Approaches del centro CNEOS della NASA il sasso spaziale ha un diametro compreso tra i 23 e i 50 metri, mentre il Near Earth Objects Coordination Centre dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) indica circa 30 metri, più o meno le dimensioni di un piccolo aereo di linea (come un Airbus A318). In caso di impatto con la Terra un oggetto del genere causerebbe significativi danni a livello locale; basti sapere che un asteroide di 100 metri sarebbe sufficiente a cancellare dalla faccia del pianeta l'intera città di New York, provocando milioni di morti.

Fortunatamente i prossimi passaggi ravvicinati – sempre in termini squisitamente astronomici – di 2006HX57 sono del tutto sicuri. I successivi sono attesi per il 16 agosto del 2035, il 28 maggio del 2052 e il 5 settembre del 2064. Fino al 2.198 non sono previsti passaggi più ravvicinati di quello odierno.