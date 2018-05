È stato colto da infarto mentre guidava, finendo per invadere la corsia opposta e scontrarsi con un altro veicolo. Grande paura ieri pomeriggio sulla statale 50, all'altezza della via Internati Deportati nei pressi di Belluno: intorno alle 18, il 65enne M.P. stava viaggiando a bordo di un Suv bianco, in direzione dell’ospedale, quando si è sentito male. A detta degli automobilisti che si trovano sulla stessa strada dell’uomo, l’uomo si sarebbe accasciato sul volante e, forse rendendosi conto del malessere che stava sopraggiungendo, è riuscito a decelerare quanto bastava per evitare una tragedia. Anche la vettura che proveniva dalla direzione opposta, arrivava a velocità moderata.

Sono stati gli automobilisti che transitavano in zona a soccorrerlo nei primi momenti, successivi al drammatico evento, e a chiamare i soccorsi. Mentre dal Pronto soccorso del vicino ospedale è giunta un’ambulanza, in via Internati e Deportati sono arrivati i vigili del fuoco e i vigili urbani. Proprio questi ultimi hanno rianimato il 65enne con un massaggio cardiaco in extremis: l’uomo, in stato di incoscienza, è stato quindi trasferito con l’ambulanza al San Martino, in gravi condizioni. Dopo i primi esami, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici hanno ritenuto necessario tenerlo sotto stretto e attento monitoraggio.

M. P. nato a Taibon Agordino, ma residente a Sedico, era al volante di una Jeep Renegade. Le forze dell’ordine intervenute sul posto sono riuscite a risalire alla sua identità grazie al numero di targa della sua macchina. Inevitabili i rallentamenti sul tratto stradale interessato, ma nel giro di poco tempo la situazione della viabilità è tornata alla normalità.