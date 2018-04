Una storia orribile, che non trova giustificazione se non nella follia di una madre, completamente accecata dall'ira. In una furiosa lite con il marito, una donna indiana nello Stato di Orissa ha gettato la propria figlia di sei mesi nel fuoco provocandone la morte. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Pti. Secondo quanto riporta anche l’Hinduistan Times, la bambina, che ha subito il 90% di ustioni, è stata curata all'SCB Medical College e all‘Ospedale di Cuttack dopo che sua madre, Suna Pingua (32 anni) l'ha gettata tra le fiamme all'interno della loro casa nella baraccopoli di Salia Sahi. La donna, che è la seconda moglie di Manguli Pingua, avrebbe avuto una violentissima lite con l’uomo nella serata di martedì. Infuriata, ha dato prima fuoco ai suoi vestiti, prima di buttarci dentro la bambina.

Sentendo le grida della piccola, i vicini si sono precipitati dentro l’abitazione e hanno tratto in salvo la neonata, mentre sedeva in un angolo della stanza in stato di choc. Purtroppo per la bimba non c'è stato nulla da fare: il corpicino era coperto di ustioni ed è morta all'ospedale nella giornata di giovedì. La polizia l’ha poi arrestata ed ora è in carcere con l’accusa di omicidio di primo grado, secondo il codice penale indiano. Il Comitato per il benessere dei bambini del distretto di Khurda ha presentato una denuncia contro la donna presso la stazione di polizia di Nayapalli. Le indagini preliminari hanno fatto emergere che non c'era nessuno presente in casa quando la madre ha commesso il crimine.