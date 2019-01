Tanto spavento, ma per fortuna solo quello, per il principe Filippo. Il duca di Edimburgo è stato coinvolto in un incidente d'auto mentre rientrava nella residenza reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk. Secondo quanto comunicato da Buckingham Palace, il principe Filippo, novantasette anni, è rimasto illeso. Secondo quanto si apprende, il consorte della regina Elisabetta era a bordo di una Range Rover che si è scontrata con un altro veicolo. Il duca di Edimburgo non ha riportato ferite, secondo fonti di polizia, ma è rimasto sotto shock ed è stato portato a casa a bordo di un'altra vettura. Sul posto è intervenuta la polizia di Norfolk e un’ambulanza ha assistito due persone con ferite lievi. La Range Rover guidata dal principe Filippo si sarebbe fermata sulla fiancata destra.

La conferma di Buckingham Palace – "Siamo stati allertati intorno alle 15 (le 16 ora italiana) per una collisione di due veicoli. La strada non è bloccata. È stato chiamato il soccorso stradale", ha fatto sapere un portavoce della polizia inglese. "Il duca di Edimburgo è stato coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo questo pomeriggio. Il Duca non è rimasto ferito", ha confermato poi un portavoce di Buckingham Palace.

Filippo si è ritirato dalla vita pubblica nel 2017 – Il duca di Edimburgo si è ritirato dalla vita pubblica nell'agosto del 2017 e attualmente risiede a Sandringham insieme alla regina Elisabetta. Nonostante l'età avanzata non ha rinunciato a guidare: anche in occasione della visita nel Regno Unito di Barack Obama, all'epoca presidente degli Stati Uniti, e della moglie Michelle, non rinunciò a portarli a spasso, insieme alla regina Elisabetta, a bordo della sua Range Rover.