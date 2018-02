Un drammatico incidente ha strappato all’affetto dei suoi cari Marika Patatti, 33 anni di Tolmezzo, addetta alla vendita per una catena di supermercati. La donna ha perso la vita in un tamponamento a catena sull’A23 Palmanova Tarvisio che ha viste coinvolte due auto, un furgone e un tir. I mezzi di sarebbe scontrati per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, all'elicottero del 118 e al personale di Autovie Venete. Oltre alla vittima, ci sono anche quattro feriti, dei quali due sarebbero in gravi condizioni.

Secondo la ricostruzione, al momento dell’incidente il traffico era intenso: il conducente di un furgone, che non si è reso conto dei mezzi incolonnati, ha centrato una Polo, che a sua volta ha tamponato la Golf a bordo della quale viaggiava Marika, proiettandola contro il pianale di un camion. La giovane donna è morta sul colpo incastrata tra le lamiere, mentre il 42enne di Villa Santina, S.N., che era al volante, versa in gravissime condizioni, elitrasportato in ospedale. Al suo fianco, sul sedile anteriore destro, un 32enne di Osoppo, E.V. assistito dalla equipa medica sull'eliambulanza che lo ha trasportato in volo al pronto soccorso. All'ospedale di Udine sono state trasportate anche altre due persone, con traumi minori.

L’autostrada è rimasta chiusa per tre ore per consentire i soccorsi e la bonifica della carreggiata. Sono entrati in azione per garantire il rapido ripristino della circolazione anche i mezzi operativi di Autovie Venete. Dei rilievi si sono occupate le pattuglie della Polizia stradale della sezione di Palmanova.