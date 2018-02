Qualche giorno fa, un gruppo di hacker aveva violato il database del Partito Democratico e pubblicato i dati personali degli iscritti. Oggi è toccato a Matteo Salvini, il cui profilo Facebook è stato violato, con gli hacker che hanno utilizzato lo stesso hashtag, #AnonPlus, che rimanda probabilmente allo stesso collettivo.

Il profilo Facebook del leader leghista mentre scriviamo è ancora nelle mani degli hacker (edit: alle ore 23:40 lo staff di Salvini è riuscito a riprendere il controllo dell'account), che stanno pubblicando una serie di messaggi, tra il goliardico e il provocatorio e raccogliendo migliaia di interazioni e commenti

Qualche discussione, invece, aveva generato il primo messaggio postato dagli hacker

La cosa singolare è che l'attacco arrivi nel giorno del "sorpasso" ai danni di Grillo, con il leader leghista che aveva celebrato il successo della sua pagina Facebook, capace di superare per numero di like quella del garante del MoVimento 5 Stelle

Non è la prima volta che il collettivo #AnonPlus decide di mettere nel mirino la creatura politica di Matteo Salvini: già in passato era stato hackerato il sito dell'allora Lega Nord, come poche ore fa ricordava il profilo Twitter del collettivo.

Poche ore fa, invece, era stato messo a segno un "colpo" nei confronti del sito della provincia di Milano, sempre rivendicato sul profilo Twitter AnonPlus