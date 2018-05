Dalla bozza di contratto redatta da M5S e Lega sarebbe scomparso lo stop ai lavori per l'Alta velocità Torino-Lione. Secondo quanto dichiarato dalle agenzie di stampa, nella nuova bozza il punto sarebbe stato cancellato: "Stamattina c’era, nel pomeriggio è stato eliminato. Nella bozza ‘corretta’ da Di Maio e Salvini si va verso una revisione del progetto, che per i due capi politici va rimesso in discussione".

“Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia, ci impegniamo a sospendere i lavori esecutivi e ridiscuterne integralmente il progetto. Con riferimento invece alla realizzazione del “terzo valico” ci impegniamo al completamento dell’opera”, si leggeva nella precedente bozza diffusa ieri sera.

"Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”, si legge invece nella bozza rivista dai due leader. In sostanza, dunque, il Movimento 5 Stelle avrebbe ceduto e avrebbe accettato la posizione della Lega, da sempre favorevole al completamento della grande opera. Il punto relativo alla Tav era tra quelli più controversi e reputati argomenti da definire e dipanare dai due leader politici. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, però, sembra che in queste ultime ore la posizione abbia trovato una definitiva sintesi, una sintesi che probabilmente non sarà ben accolta dai tanti militanti no Tav da sempre attivi nel Movimento.