Grave incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 5 giugno all’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia, a Morego, sulle alture del ponente genovese: due persone sono rimaste ferite nella mensa, mentre stavano lavorando alla manutenzione di un macchinario industriale, che sarebbe esploso. La struttura, dove lavorano centinaia di persone, è stata evacuata interamente per sicurezza visto che è scattato l’allarme antincendio. “Abbiamo sentito un botto pazzesco”, hanno detto alcuni dipendenti dell’Iit. In strada sono scese circa 800 persone, compreso il direttore scientifico, Roberto Cingolani. Danni molto pesanti all’area mensa, dove è avvenuto l’incidente. Verso le 18 l’allarme è rientrato e il personale è potuto rientrare negli uffici e nei laboratori. Sul posto sono intervenute due pubbliche assistenze, un’automedica del 118 e due squadre dei vigili del fuoco.

I due uomini feriti, due operai della struttura di una ditta che lavora in subappalto con la Cir Food, che gestisce la mensa dell’Iit, sono stati accompagnati d’urgenza all’ospedale Villa Scassi in codice rosso:uno dei due ha ustioni di primo e secondo grado al volto, ma le sue condizioni generali non sarebbero preoccupanti, come ha spiegato il direttore sanitario della Asl 3, Paolo Cavagnaro, aggiungendo che “l’altro ustionato, ricoverato nel Centro grandi Ustionati, ha ferite a un braccio” e che “anche le sue condizioni non destano preoccupazioni”. A esplodere sarebbe stata una lavatrice industriale cui i due stavano lavorando, e che per motivi da chiarire avrebbe preso fuoco. Entrambi i lavoratori hanno riportato ustioni chimiche molto gravi.