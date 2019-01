Tragedia a Genova Cornigliano, nei pressi dello svincolo di Genova Aeroporto dell’autostrada A10. Un uomo è morto nell’incendio divampato in una baracca in via Tonale. La conferma del decesso arriva dai vigili del fuoco che hanno trovato un cadavere carbonizzato nella struttura andata a fuoco. Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un senzatetto che per proteggersi dal freddo si era rifugiato nel capannone.

Le fiamme sarebbero partite da un capanno (forse abbandonato) che ospitava cavi e altro materiale elettrico vicino al cantiere del Lotto 10, nella zona del ponente genovese non molto lontano dall'Ilva. Ancora da chiarire come si siano sviluppate. Secondo alcuni testimoni a bruciare sono stati alcuni manufatti all’interno di un colorificio, ma al momento non ci sono conferme in tal senso. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 8 e hanno spento il fuoco, poi sono iniziate le operazioni di ‘smassamento’, cioè il raffreddamento dei materiali bruciati. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono arrivati il soccorso medico e alcune pattuglie della Polizia. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata su tutta Cornigliano, inquietando non poco residenti e passanti. Scongiurato comunque l’allarme chimico, paventato in un primo momento proprio a causa della vicinanza con un colorificio, che però non è stato lambito dalle fiamme.