Traffico ferroviario fra Genova e Savona in tilt per il danneggiamento di un sottopasso da parte di un camion a Sampierdarena: secondo le ricostruzioni, l'autista del mezzo pesante avrebbe calcolato male l'altezza finendo per urtare il ponte e danneggiare i binari. Il tir ha anche perso il suo carico sull’asfalto. Gravi disagi anche alla viabilità veicolare nella zona di Sampierdarena. Per chi si trovasse in zona si consiglia di utilizzare la strada a mare Guido Rossa per evitare il traffico. Sono in corso infatti i controlli dei tecnici di Rfi sul ponte per valutare i danni riportati dalla struttura. Sul posto con la polizia locale anche i vigili del fuoco che operano per rimettere sul cassone del camion il materiale ferroso perso nell’urto. Non ci sono feriti.

Come si legge sul Secolo XIX, la circolazione dei treni è stata sospesa per circa un’ora dalle 10.30 tra Sestri Ponente-Sampierdarena, sui binari 5 e 6, sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia. Il numero 5, che ha riportato meno danni, è stato poi riaperto. Dal momento che nel tratto i treni viaggiano su un binario unico “i convogli sulla linea vengono riprogrammati – secondo quanto si apprende da Fs – e avranno quindi ritardi e cancellazioni”. Come si legge sul sito online del quotidiane ligure, diverse sono le lamentele da parte di alcuni dei pendolari che si sono trovati sui treni bloccati sulla linea. “Ci stanno facendo tornare indietro, perché il nostro treno non può arrivare a Genova”, hanno detto alcuni passeggeri a bordo di un convoglio proveniente da Savona.