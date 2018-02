Il Regno Unito è sotto choc per la morte violenta di due fratellini di 2 e 6 anni in un incidente avvenuto a Coventry, nella contea delle West Midlands. I fatti sarebbero avvenuti nel pomeriggio di ieri, 22 febbraio, intorno alle 14, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Il più piccolo dei due bimbi è morto sul colpo, mentre il fratello di sei anni è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche ed è deceduto pochi minuti dopo. Un uomo di 53 anni e una donna di 41 anni sono stati arrestati dalle forze dell’ordine con l'accusa di aver causato la morte di due bambini per guida pericolosa dopo che una Ford Focus nera è stata trovata abbandonata poco dopo l'incidente in MacDonald Road.

“Entrambi i ragazzi hanno riportato ferite mortali, ma non si è potuto fare nulla per salvarli” fa sapere un portavoce degli agenti locali. La strada è rimasta chiusa, mentre i servizi di emergenza hanno avviato un’indagine sulla tragedia. Un residente locale, che ha preferito non dare il suo nome agli organi di stampa, ha detto che nella zona della schianto sono stati trovati un passeggino "distrutto" e quella che sembra una macchina per bambini. "La polizia ha chiuso la strada e c'erano detriti dappertutto” ha detto. “Mi è stato consigliato di non avvicinarmi perché i bambini erano ancora sulla strada e con me c’erano anche le mie figlie piccoli. È stato davvero tutto molto triste. Poi sapere che quell’auto non si è fermata, lo rende mille volte peggio tutta questa brutta vicenda” ha aggiunto. "Continuo a pensare che se il mio parrucchiere non fosse stato in ritardo, avrei potuto esserci io e le mie bambine su quella strada”.

Il sergente investigativo Paul Hughes, dell'unità investigativa locale, ha detto: "Stiamo ancora cercando di stabilire come è successo; chiunque sappia qualcosa è pregato di rivolgersi ad un ufficiale o chiamarci. Questo è il peggior incubo per ogni genitore ed è impossibile immaginare il loro dolore, ma gli ufficiali specializzati li sosterranno mentre le nostre indagini continuano” ha concluso Hughes.