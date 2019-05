Presa d'ostaggi in corso in un tabaccaio di Blagnac, nei pressi di Tolosa, nel sud della Francia. Secondo quanto riporta l'emittente locale France 3, almeno quattro clienti sarebbero trattenuti all'interno del negozio da un uomo armato. La polizia è intervenuta sul posto e ha delimitato la zona delle operazioni. L'aggressore, a quanto trapelato finora, avrebbe chiesto l'intervento di un negoziatore e minaccerebbe di uccidere uno degli ostaggi, se il perimetro di sicurezza non sarà rimosso. L’assalitore avrebbe anche aperto il fuoco contro la polizia. Nessuno al momento sarebbe rimasto ferito. In un messaggio postato sui social network la polizia invita la cittadinanza a evitare la zona. Tutto è iniziato intorno alle 16.20 di martedì pomeriggio.

in foto: La tabaccheria di Blagnac teatro dei fatti

Esclusa per il momento l'ipotesi terrorismo – Secondo Le Figaro, al momento non sarebbe presa in considerazione la pista terroristica. Anche secondo Bfm-Tv l'ipotesi terrorismo è al momento scartata. Secondo fonti degli inquirenti si tratterebbe invece di un tentativo di rapina. Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, è atteso sul posto.

Il sequestratore avrebbe 17 anni – Secondo quanto riportato alcuni media francesi, il sequestratore avrebbe diciassette anni e sarebbe noto alla polizia. Le persone sequestrate nel negozio, scrive Le Figaro, sarebbero tutte donne. Il sequestratore avrebbe ammanettato gli ostaggi e, secondo un testimone, indosserebbe un casco e sarebbe equipaggiato con una telecamera GoPro. Un quinto ostaggio, l'unico uomo, sarebbe stato rilasciato. Citato da ActuToulouse, l'uomo avrebbe confermato che quattro persone sono ancora all'interno dell'esercizio commerciale. "L'uomo – avrebbe detto – è entrato con un casco in testa, ma il volto non era coperto. Aveva anche una telecamera di tipo GoPro". "Ci ha detto che era per il nostro bene", avrebbe aggiunto.