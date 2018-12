Dramma domenica su un campo di calcio in Francia. Ben Djadid Attoumane, un trentacinquenne di Montluçon (nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi) commerciante e calciatore dilettante, è morto mentre stava giocando. Il calciatore era impegnato con la sua squadra Lavergne-Miramont in un campo di Pont-du-Casse, nella regione della Nuova Aquitania, quando si è consumato il dramma. Intorno alle 16 di domenica 16 dicembre, quando mancavano ormai pochi minuti al fischio finale dell’arbitro, Ben Djadid Attoumane è crollato improvvisamente nel campo di gioco. Secondo quanto si legge sui media locali, i soccorsi sono stati immediati, ma nulla è stato sufficiente per salvare l’uomo. Il calciatore è deceduto davanti agli occhi sconvolti di compagni e avversari dopo che i soccorritori hanno tentato di rianimarlo per circa un’ora.

Il calciatore era padre di due bambine – Sul caso è stata aperta un’inchiesta e sul corpo del calciatore è stata disposta l’autopsia che sarà effettuata a Bordeaux. “È orribile, abbiamo vissuto qualcosa di terribile”, le prime parole del presidente della squadra di calcio Lavergne-Miramont. “L’abbiamo visto cadere da solo, vicino all'arbitro, non sapevamo cosa fosse accaduto”, ha aggiunto il suo allenatore. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona gentile, sempre di buon umore, sempre pronto con le sue battute a far divertire gli altri. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sui social network. Ben Djadid Attoumane aveva due figlie di dodici e cinque anni.