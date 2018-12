Una donna di quaranta anni è morta nella notte tra venerdì e sabato dopo essere stata trovata nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Battista a Foligno, nella provincia di Perugia. A lasciare lì la donna, forse nella speranza di poterla salvare, qualcuno che al momento non è stato ancora rintracciato. A scrivere della vicenda sono i quotidiani locali. La donna – si tratterebbe di una quarantenne del posto – è morta nonostante gli sforzi di quanti in ospedale a Foligno hanno tentato di rianimarla. A ucciderla probabilmente una overdose ma le cause della morte sono ancora al vaglio degli investigatori.

Caccia all’auto che ha abbandonato la donna in fin di vita – La tragedia è accaduta intorno alle 2.50 della notte tra venerdì e sabato. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno cercando di rintracciare l’auto che ha abbandonato il corpo della donna davanti all’ospedale per poi dileguarsi. Alcune testimonianze potrebbero aiutare i carabinieri a trovare l’auto che ha lasciato la quarantenne. Intanto, il cadavere della donna è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.