La polizia municipale di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, ha ordinato l'immediata chiusura di un asilo abusivo: la struttura sorgeva nella frazione di La Soterna, ospitava bambini anche di età inferiore ai tre anni in assenza della necessaria autorizzazione e impiegando educatrici prive dei requisiti professionali richiesti.

Durante le ispiezioni dei locali è stata riscontrata la presenza di escrementi di topo oltre alla presenza di cibo avariato. Le indagini condotte dalla polizia municipale hanno accertato la presenza continuativa e organizzata dei bambini, che venivano affidati alla struttura senza genitori o altri familiari.

L’amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo si è congratulata con la Polizia Municipale e con la Commissione zonale per aver cooperato nelle indagini. La scoperta di un asilo abusivo ha lasciato sconcertati, "vista la diffusione e l'alto livello di qualità dei servizi educativi pubblici e privati esistenti sul territorio, che ne costituiscono un'eccellenza a livello regionale e l'impegno dell’Amministrazione in termine di risorse investite e di trasparenza nei confronti dell'utenza (testimoniata fra l'altro dal varo, nel 2015 della carta dei servizi all’infanzia). Un episodio che evidenzia comunque la presenza di una rete efficace di vigilanza, di controllo e di attenzione da parte degli Enti coinvolti, su un servizio così delicato ed importante per la collettività. E' stata disposta la chiusura immediata della struttura, come previsto dalla normativa regionale in materia".