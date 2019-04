Aveva 34 anni e si chiamava Daniele Di Deo, pescarese di origine ma residente a Santa Maria la Longa, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a San Giovanni al Natisone, nella frazione di Villanova dello Judrio, in Friuli Venezia Giulia. Erano da poco passate le 22 e stava viaggiando su una motocicletta Yamaha quando è finito improvvisamente fuori strada mentre percorreva via Casali – una parallela alla strada regionale 56.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti la moto è finita contro un palo dell’illuminazione. Lo schianto è stato così forte da essere udito dai residenti della zona che hanno allertato i soccorsi, come riportano i giornali locali. Daniele aveva appena terminato il proprio turno di lavoro, in un'azienda della zona industriale a San Giovanni. Sul posto i soccorsi sanitari del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per il centauro che ha riportato gravissimi traumi, nonostante indossasse regolarmente il casco. Presenti anche i vigili del fuoco di Villanova e la polizia stradale di Udine.