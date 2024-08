Incidente sul lavoro a Bisceglie, uomo di 58 anni muore folgorato mentre pota gli alberi in campagna

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Tragico incidente sul lavoro a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un uomo di 58 anni è morto mentre stava potando gli alberi di una villa privata nelle campagne, in zona Santa Croce. Il fatto è avvenuto intorno alle 7 di oggi, sabato 31 agosto.

Secondo una prima ipotesi, l'uomo si trovava all'interno di un cestello elevatore, quando quest'ultimo, per cause ancora da chiarire, sarebbe entrato in contatto con i cavi dell'alta tensione e il 58enne sarebbe rimasto folgorato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, per l'uomo però i soccorsi sono stati vani.

La Procura di Trani ha aperto un inchiesta

Ai Carabinieri sono affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, insieme al personale dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl Bat. La Procura di Trani ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza.

Il mezzo dotato di cestello elevatore in cui era al lavoro la vittima è stato sottoposto a sequestro, mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per un primo esame necroscopico.

Non è escluso che nelle prossime ora venga disposta l'autopsia. Al momento non è chiaro se il 58enne fosse un operaio oppure il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori di potatura in strada Santa Croce.

La Cisl Bari e Bat: "Gravi carenze nella sicurezza, inaccettabile"

"Questo ennesimo incidente mortale sul lavoro mette in luce, ancora una volta, le gravi carenze nelle condizioni di sicurezza che i lavoratori sono costretti ad affrontare quotidianamente". A dirlo in una nota è la Cisl Bari e Bat commentando l'incidente sul lavoro avvenuto a Bisceglie.

"È inaccettabile che le normative sulla sicurezza sul lavoro non vengano rispettate con il massimo rigore", prosegue il sindacato che chiede "alle autorità competenti di intensificare i controlli e di applicare sanzioni severe a chi non rispetta le norme di sicurezza". "È necessario un impegno concreto da parte di tutti gli attori coinvolti per garantire che tragedie come questa non si ripetano mai più", conclude la Cisl Bari e Bat.