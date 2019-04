Fino 41 anni di carcere per aver aggredito sessualmente cavalli, mucche, capre e cani. Come riporta Local 10, Terry Wallace, 41 anni, Matthew Brubaker, 33 anni e 35 anni, Marc Thomas Measnikoff trascorreranno ciascuno tra i 20 ei 41 anni dietro le sbarre. Sono stati arrestati lo scorso agosto dopo che un ragazzo di 16 anni ha riferito alla polizia che tutti e tre stavano commettendo bestialità nella loro "fattoria di fortuna" a Munson, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Gli agenti hanno perquisito la proprietà e hanno trovato un gran numero di video con i loro atti depravati. Sono stati giudicati questa settimana dopo essersi dichiarati colpevoli del reato di corruzione di minori, 730 reati minori di sesso con animali e 730 conteggi sommari di crudeltà verso gli animali. Condannandoli lunedì, il giudice Paul E Cherry ha descritto il caso come "uno dei più disgustosi, spregevoli modi di agire che abbia mai visto". Il procuratore distrettuale della contea di Clearfield, William A Shaw Jr, ha aggiunto che i filmati amatoriali delle violenze hanno "bruciato le mie cornee e vivranno con me per il resto della mia vita".

Ognuno dei tre uomini si è scusato per le loro azioni. L’avvocato Chris Pentz, difensore di Wallace, ha affermato che la condanna nei confronti del suo assistito (41 anni di carcere) “è eccessiva, soprattutto per qualcuno senza precedenti penali”. L'avvocato di Brubaker, Ryan Sayers, ha sottolineato che il suo cliente aveva collaborato all'inchiesta e che “qualcuno accusato di omicidio di terzo grado avrebbe ricevuto una condanna analoga”. Il giudice Cherry, che ha descritto gli uomini come "malati", ha però difeso i termini della condanna, affermando che i periodi di detenzione erano nel range aggregato a causa della natura dei reati e dell’alto numero di accuse.