Quattro corpi sono stati trovati in un appartamento a Rende, in padre di Cosenza. Si tratta di padre, madre e due figli. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini. I cadaveri sono stati trovati in una villetta a due piani di via Malta, in un'area rurale in cui sorgono anche altre abitazioni. La zona, che si trova alle porte di Cosenza, è transennata dai militari dell'Arma. Nell'appartamento i carabinieri avrebbero trovato due pistole, entrambe detenute illegalmente, che potrebbero essere le armi usate per compiere la strage familiare. I cadaveri si trovavano all'ingresso dell'appartamento. La tragedia sarebbe avvenuta la notte scorsa.

La strage risalirebbe a ieri sera. Va detto che non c'è alcuna certezza che a sparare contro la moglie e i due figli sia stato il padre di famiglia. Anche se l'ipotesi più accredita è quella del triplice omicidio culminato poi con il suicidio dell'uomo. Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, la famiglia sterminata – Salvatore Giordano, 57 anni, la moglie Franca Vilardi, 59 anni, e i figli Giovanni e Cristiana di 31 e 26 anni – è proprietaria di un negozio di telefonini a Quattromiglia di Rende. I vicini di casa, sotto choc, parlano di una famiglia tranquilla e cordiale. Alcuni familiari, che vivono nelle villette vicine, avrebbero detto di avere sentito dei botti e di essere andati a controllare senza ricevere risposta. Oggi alle 14 sono tornati ed hanno fatto la scoperta chiamando i carabinieri. Questi ultimi allertati da alcune persone che abitano nella zona e che forse, avrebbero udito i colpi di pistola. Sul posto sono presenti i carabinieri guidati dal colonnello Sutera e il procuratore di Cosenza, Mario Spagnuolo, il pm Frascino, il capitano dei carabinieri Maieli, gli uomini della Scientifica e la squadra mobile.