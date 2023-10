Yaffa, la nonna 85enne rapita da Hamas e mostrata come trofeo: “Nel suo volto forza indistruttibile” L’anziana donna è stata riconosciuta dai familiari proprio grazie al filmato che i miliziani hanno diffuso online sui social. L’85enne è stata rapita dal Kibbutz di Be’eri vicino a Ofakim. La nipote: “Nessuno ci ha detto nulla, lo abbiamo scoperto dai video”

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il conflitto tra Israele e Palestina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre la risposta militare di Israele all'attacco di Hamas si fa sempre più violenta, emergono sempre più preoccupazioni per la sorte dei tanti israeliani rapiti dai miliziani palestinesi e portati con la forza a Gaza. Tra di loro moltissimi civili, giovani come quelli sorpresi al festival musicale nel deserto, ma anche pensionati come Yaffa Adar, una nonna di 85 anni che Hamas ha filmato e mostrato come un trofeo mentre veniva portata via.

L'anziana donna è stata riconosciuta dai familiari proprio grazie al filmato che i miliziani hanno diffuso online sui social. Stando al racconto dei parenti, l'85enne è stata rapita dal Kibbutz di Be'eri vicino a Ofakim, una delle zone più colpite da Hamas durante le prime ore dell'assalto in Israele. "Quella lì è mia nonna. Rapita senza alcun disturbo e portata nella striscia di Gaza. Probabilmente ora starà soffrendo dolori enormi, niente medicine, niente cibo e niente acqua, morendo di paura, da sola" ha scritto la nipote sui social, accusando le autorità israeliane: "Nessuno ci parla, nessuno sa dire niente, tutte le informazioni che abbiamo le abbiamo scoperte dai video online".

In un video girato sabato, si vede l'anziana con gli occhiali seduta sul sedile posteriore di un'auto, con il mento alzato. Si guarda intorno, sorride educatamente e con calma. Intorno a lei sono seduti tre giovani, tra cui l'autista e la persona che filma e che ride. In un'altra foto si vede la donna su un golf cart circondata da altri uomini armati, probabilmente al momento del rapimento

"Un atteggiamento coraggioso, si vede che ha preso di petto la situazione e mostra ai suoi rapitori un assaggio della risolutezza indistruttibile che tutti sappiamo avere", ha raccontato sempre la nipote. “Voglio che la gente la veda e voglio che tragga ispirazione dalla sua forza e compostezza" ha proseguito, aggiungendo: "Voglio che questa foto la vedano anche i politici. Che capiscano che qui ci sono persone, anziani e bambini, donne e uomini, con nomi e famiglie. Vorrei che non dormissero la notte e ribaltassero ogni pezzo di terra fino a che queste persone non tornino a casa".

Yaffa Adar però non è l'unica anziana portata via. L'ambasciatore israeliano all'ONU, Gilad Erdan, ha mostrato foto e video di ostaggi trascinati nei veicoli e portati a Gaza. Ha mostrato anche l'immagine di una nonna, sopravvissuta all'Olocausto, costretta a impugnare un fucile da un miliziano di Hamas in casa sua e a fare il segno di vittoria. Erdan ha detto che le immagini sarebbero rimaste impresse per sempre nella sua mente e ha chiesto che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di condannare inequivocabilmente Hamas.