Hamas-Israele, 300 morti e migliaia di feriti. Colpi di mortaio dal Libano. Carri armati verso Gaza

"Il consiglio che diamo ai cittadini italiani (in Israele) che vogliono tornare in Italia è di non andare in aeroporto senza avere il biglietto aereo", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Ci sono due compagnie aeree che volano, Israir ed El Al: con queste due compagnie si può tornare in Italia. So che alcuni connazionali sono già partiti da Israele e stanno rientrando in Italia. Comunque la nostra ambasciata dà informazioni a tutti gli italiani che chiedono di saperne di più.