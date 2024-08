Yacht di lusso affonda in Grecia: l’equipaggio aveva dimenticato un portellone aperto, salvi i passeggeri Uno yacht di lusso è affondato al largo della costa di Cefalonia, nella baia di Paleokaravo, in Grecia. Le persone che si trovavano sull’imbarcazione sono state tutte evacuate. A far inabissare parzialmente il panfilo pare sia stata la disattenzione di un membro dell’equipaggio: avrebbe lasciato aperto un portellone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Lo yacht Ethos nei video diffusi sui social

Un megayacht di lusso di 47 metri di lunghezza, chiamato‘Ethos', è affondato al largo della costa di Cefalonia, nella baia di Paleokaravo, in Grecia. Le persone che si trovavano sull'imbarcazione sono state tutte evacuate.

Secondo quanto è stato ricostruito, a far inabissare parzialmente il panfilo pare sia stata una disattenzione dell'equipaggio. Sui social diversi utenti hanno diffusi i video dell'episodio: nelle immagini si vede il megayacht in viaggio verso la piccola isola di Ithaki, iniziare a imbarcare acqua.

Come hanno riportato i media locali, sembra che uno dei membri dell'equipaggio abbia accidentalmente lasciato aperto un portellone laterale dell'imbarcazione e non sarebbe riuscito a richiuderlo in tempo.

Quando lo yacht di lusso ha iniziato a riempirsi d'acqua, a bordo c’erano cinque turisti e cinque membri dell'equipaggio. Fortunatamente, tutte le persone presenti al momento dell'incidente sono state evacuate, anche grazie all'aiuto di una barca privata nelle vicinanze.

L'imbarcazione ha un valore di 19milioni di euro ed era stata sottoposta soltanto pochi mesi fa a una ristrutturazione completa. Affittare il panfilo ‘Ethos', che può ospitare a bordo 12 persone, costa 213mila euro a settimana.

Ha cinque grandi cabine, tra cui una master suite, una suite VIP e due cabine private, ed è dotato di ogni comfort, anche di una vasca idromassaggio, una sauna a una palestra e una moto d'acqua, come si legge sul The Mirror.

Il megayacht batte bandiera maltese ma è un ‘prodotto' tutto italiano. ‘Ethos' infatti è stato progettato da Luca Dini Design & Architecture (gli interni sono stati invece recentemente ristrutturati da Njord Bergman Design House presso il cantiere navale di Perama in Grecia).

L'imbarcazione è stata consegnata nel 2014 da Admiral, un marchio di The Italian Sea Group (gruppo italiano con sede a Marina di Carrara).