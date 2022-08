Vuole filmare l’alba sulla spiaggia ma viene travolto da una duna di sabbia: morto 35enne Un 35enne della Florida è morto per asfissia dopo essere rimasto intrappolato sotto la sabbia in seguito al collasso di una duna: si trovava lì per filmare l’alba.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Un uomo di 35 anni è morto dopo che una duna di sabbia è letteralmente collassata su di lui travolgendolo.

È successo sull'isola di Hutchinson, in Florida, a circa un'ora a nord di West Palm Beach.

Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Martin, a lanciare l'allarme è stato un bagnante che ha visto il cadavere dell'uomo, residente a Stuart ma di cui non sono state rese note altre informazioni, sporgere dalla sabbia a sud della House of Refuge.

Leggi anche Arrestata e rilasciata poco dopo la giornalista che ha sfidato Putin con un cartello contro la guerra

Gli agenti hanno detto in un comunicato ufficiale diffuso anche sui social network che sembrava che l'uomo fosse morto ore prima per asfissia dopo essere rimasto intrappolato sotto la sabbia. Secondo quanto ricostruito finora, pare che la vittima stesse filmando l'alba sulla spiaggia quanto è stato travolto dalla duna.

Tuttavia, si aspettano i risultati dei test tossicologici per confermare che si è trattato di un "tragico incidente". Ma le analisi, sottolineano ancora gli investigatori, "non dovrebbero tuttavia cambiare l'esito di questo evento".

La morte dell'uomo in Florida arriva quasi tre mesi dopo che un ragazzo di 13 anni è stato ucciso nel crollo di una duna di sabbia nello Utah.

Funzionari hanno spiegato che Ian Spendlove, questo il nome della vittima, di Santa Clara, è morto dopo che un tunnel che aveva scavato in una duna al Coral Pink Sand Dunes State Park è crollato con lui all'interno. E tutto davanti agli occhi dei genitori.

Il ragazzo è stato recuperato dai soccorritori e trasferito d'urgenza con l'elisoccorso in ospedale, ma una volta arrivato a destinazione i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.