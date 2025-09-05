“Voglio avere un rapporto sessuale con una bambina da anni”: si finge una mamma online e incastra un medico

Un medico del Michigan di 45 anni è stato scoperto in una chat online da una detective sotto copertura, che si è finta la mamma di una bambina di 5 anni. “I suoi messaggi erano disgustosi” ha detto la polizia.

Martedì, un medico del Michigan di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di aver provato a convincere online una donna a fargli avere un rapporto sessuale con la figlia di 5 anni. In realtà, la donna non era una madre, ma una detective sotto copertura, specializzata in crimini contro i bambini su Internet.

L'indagine della polizia di Port St. Lucie, in Florida, era iniziata il 16 giugno. Durante l'operazione, la poliziotta aveva creato una falsa identità online che fosse "di attrattiva per potenziali predatori sessuali", ha detto il capo della polizia di Port St. Lucie. La donna ha finto di essere la madre di una bambina di 5 anni ed è stata contattata su un forum da William Murdoch, il medico in questione.

Usando un nome falso e fingendosi divorziato, l'uomo ha iniziato una conversazione online su una chat di gruppo esplicitamente incentrata all'abuso sessuale sui minori. Le ha chiesto l'età della figlia, spiegandole che da anni aveva il piano di sedurre una bambina di 5 anni, ma non ne aveva mai avuto l'opportunità fino a ora. Ha dunque cercato di convincere la donna a fargli incontrare la figlia. Secondo la polizia, si tratta di "messaggi disgustosi".

Le autorità hanno anche analizzato gli archivi iCloud e di messaggistica dell'uomo, trovando ulteriori prove delle sue attività sul dark web "troppo esplicite per essere rese pubbliche".

Il 23 luglio, la polizia ha scoperto che cinque giorni dopo Murdoch sarebbe tornato a Detroit da un viaggio con la moglie. In un'operazione congiunta con le autorità locali, l'uomo è stato fermato all'aeroporto, dove però ha negato tutto e chiesto di essere difeso da un avvocato.

Ma martedì 2 settembre l'uomo ha ricevuto il mandato d'arresto ed è stato portato nel carcere della contea di Monroe, da dove verrà estradato in Florida.