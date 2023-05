Vito, italiano di 25 anni, ucciso a coltellate in Germania: stava difendendo la ex fidanzata Il delitto risale a domenica scorsa: un 51enne di origine siriana è stato arrestato, avrebbe accoltellato il giovane che era accorso in aiuto della sua ex fidanzata. Vito Barnaba, salentino, viveva da tre anni a Stoccarda dove aveva trovato lavoro.

A cura di Biagio Chiariello

Momenti di angoscia e sconforto in queste ore a San Vito dei Normanni (nel Brindisino) dove è giunta la notizia che un 25enne del posto, Vito Barnaba, era morto accoltellato a Stoccarda, in Germania, dove viveva da qualche anno.

L’omicidio è avvenuto la scorsa domenica, ma solo ieri 11 maggio si è diffusa la notizia con l’identità del ragazzo. L'italiano sarebbe stato colpito da un siriano di 51 anni che è stato poi arrestato. I contorni della vicenda sono comunque ancora da chiarire e le indagini proseguono.

Nel frattempo la famiglia del ragazzo, insieme alla mamma della ex fidanzata, è arrivata in Germania. I genitori sono partiti subito dopo aver appreso la notizia; sarebbe stata la stessa giovane a informare i parenti, e non la polizia tedesca.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, domenica il 25enne aveva ricevuto la telefonata della ex con cui sarebbe rimasto in buoni rapporti: "Aiutami, ho bisogno di te", gli aveva detto. Vito l'ha immediatamente raggiunta presso casa del 51enne.

Qui si sarebbe consumato il litigio culminato nell'accoltellamento. All’arrivo dei soccorsi, per il giovane italiano non c’era più nulla da fare. La sua ex fidanzata è stata invece ricoverata e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto è arrivata la polizia che ha immediatamente fermato il siriano: l’arresto stato convalidato nei giorni successivi.

Vito da qualche anno si era trasferito nella città tedesca, capitale dello stato di Baden-Württemberg, nel Sud-ovest, dove aveva trovato lavoro da pochi mesi presso uno stabilimento Volkswagen e da qualche tempo anche un nuovo alloggio.La madre domenica scorsa, poco le 8 del mattino lo aveva visto l'ultima volta in videochiamata. Dalle 11.30 il suo telefono ha cominciato a squillare a vuoto. Poi la tragica notizia.

I funerali dovrebbero svolgersi martedì prossimo a San Vito dei Normanni. Il rimpatrio della salma è previsto nelle prossime ore.