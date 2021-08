Vitaly Shishov trovato impiccato, l’attivista bielorusso era scomparso mentre faceva jogging L’attivista Vitaly Shishov era scomparso a Kiev ieri mattina. Era stata la famiglia a dare l’allarme non avendolo visto rientrare a casa dopo una corsa. La polizia ucraina ha detto di averlo trovato impiccato in un parco della città, non lontano da casa sua. Avviata un’indagine: tra le ipotesi anche quella di omicidio mascherato da suicidio.

A cura di Susanna Picone

È stato trovato morto l'attivista bielorusso che era scomparso ieri a Kiev. Vitaly Shishov, questo il nome dell'uomo, secondo quanto ha reso noto la polizia è stato trovato impiccato in un parco della capitale ucraina. Sul caso è stata aperta un'indagine per sospetto omicidio. Vitaly Shishov era il direttore della Casa bielorussa in Ucraina, una ong che aiuta i suoi compatrioti a fuggire dalla repressione nel Paese. Secondo la ricostruzione, lunedì mattina era uscito per andare a fare jogging ma non era più rientrato a casa. È stato vittima di una "operazione pianificata dal regime" di Alexander Lukashenko, l'accusa lanciata dalla Casa bielorussa in Ucraina. "Non c’è dubbio che questa sia un'operazione pianificata dai per liquidare un bielorusso che rappresentava un vero pericolo per il regime", si legge in una nota che accusa i servizi segreti di Minsk. "Continueremo a lottare per la verità sulla morte di Vitaly", così ancora la Belarusian House in Ukraine (Bdu) che per il prossimo 8 agosto ha in programma una dimostrazione a Kiev per l’anniversario dell’inizio delle proteste contro la rielezione di Lukashenko.

Scomparso dopo una corsa a Kiev – Vitaly Shishov era scomparso a Kiev ieri mattina. Era stata la famiglia a dare l'allarme non avendolo visto rientrare a casa dopo una corsa. L'organizzazione per i diritti umani Viasna ha detto a Telegram che secondo gli amici di Shishov, quest'ultimo era già stato seguito da "sconosciuti" mentre faceva jogging. La polizia ucraina ha detto di aver trovato Shishov impiccato in un parco della città e ha avviato un’indagine per sospetto omicidio. Tra le ipotesi anche quella di omicidio mascherato da suicidio. Secondo l'attivista Yury Shchuchko, la vittima aveva sul volto segni di un pestaggio.