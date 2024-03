La stretta di mano, poi i colpi di pistola sotto gli occhi della famiglia: così è stata uccisa Laura Fiorito L’omicidio in Belize di Laura Fiorito, 44enne originaria di Siracusa. L’omicidio a colpi di pistola è avvenuto in centro a Belmopan, nel piccolo Stato dell’America centro-settentrionale che la famiglia aveva scelto per le proprie vacanze. Arrestato un 59enne, cittadino americano haitiano, proprietario di un resort. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Prima la stretta di mano accanto al suo compagno, poi il colpo di pistola che la uccide. Nel filmato catturato dalle telecamere di videosorveglianza piazzate nei pressi della piazza del mercato di Belmopan, capitale del Belize, si vedono chiaramente gli istanti che precedono l'omicidio di Laura Fiorito, la 44enne originaria di Siracusa, uccisa martedì 12 marzo in un agguato mentre si trovava nello stato centroamericano, che aveva scelto per concedersi una vacanza con la famiglia: il marito Salvatore Lopes ed i figli di 7 e 11 anni, coi quali viveva in Olanda.

Con loro stava mangiando un gelato, erano seduti a un tavolo di un locale del centro cittadino. Ad un certo punto a Laura e al marito si sono avvicinati due uomini: si tratterebbe di Robert Joseph, cinquantanovenne cittadino americano haitiano, e di suo figlio David Joseph, ventidue anni. Uno scambio di battute cordiali, con tanto di stretta di mano, che non lasciava presagire a quello che sarebbe accaduto dopo qualche secondo.

Improvvisamente viene aperto il fuoco e la 40enne cade sotto i colpi di Joseph, con lei viene uccisa anche una bambina di 8 anni di origini messicane che si trovava poco distante. Alla tragedia sono scampati il marito di Laura e i due figli, anche se il figlio di 7 anni sarebbe rimasto ferito.

Il presunto killer è comparso davanti al tribunale accusato di due capi di omicidio e tre di tentato omicidio. Secondo i media locali, il 59enne vive in Belize ed è il proprietario di un resort che si trova nella zona di Belmopan, ha affermato il vice commissario di polizia che si occupa del caso. Stando a quanto scrive News Five, il soggetto sostiene che Laura e suo marito avrebbero tentato di avvelenare i suoi figli durante il soggiorno nella sua struttura.

Attraverso il proprio profilo Facebook, il marito Salvatore Lopes, ha dedicato un post alla moglie Laura: “Vivrà nei nostri cuori per sempre. Era il meglio che un uomo potesse desiderare e la migliore mamma del mondo. Ha portato gioia e felicità a tante persone. Non ci sono lacrime che possono fermare il dolore che stiamo provando. Siamo stati sposati per oltre vent’anni e rimangono tanti bei ricordi e due bellissimi figli. Ci manchi tantissimo. Non poterti più stringere tra le nostre braccia è un dolore indescrivibile”.