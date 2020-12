Si era fatto circa quattro ore di viaggio in moto d’acqua e più d i25 chilometri a piedi solo per vedere la sua fidanzata da cui era rimasto separato dalle norme covid e dalla zona rossa imposta dalle autorità, ma l'impresa del giovane britannico Dale McLaughlan gli è costato prima l'arresto e ora un Natale lontano dal suo amore. La storia del 28enne che ha fatto il giro dei media inglesi dunque dovrà attendere ancora a lungo per il lieto fine. Anche se la fidanza ha già annunciato che vorrebbe sposarlo, infatti, i due dovranno per forza trascorre le festività natalizie lontano uno dall'altra.

Secondo le autorità locali, infatti, il 28enne deve tornarsene in Scozia, da dove era partito per l'incredibile traversata del Mare d'Irlanda con la moto d'acqua fino all'Isola di Man dove lei risiede. Beccato dalla polizia sull'Isola, dove l'ingresso è consentito solo ai residenti e per motivi di lavoro, era stato condannato a 28 giorni dietro le sbarre per aver violato le restrizioni di Covid. Secondo le leggi Dalle avrebbe dovuto essere rilasciato il giorno di Santo Stefano dopo aver scontato parte della pena, ma i giudici hanno deciso di fargli trascorrere il Natale a casa ed stato rilasciato dalla piccola prigione locale tre giorni prima del previsto ma dovrà stare ancora lontano dalla sua amata perché a è stato rispedito di nuovo in Scozia.

L'uomo è stato riaccompagnato fino a Whithorn e dovrà aspettare un po' di tempo prima di riunirsi alla sua compagna Jessica Radcliffe, 30 anni. "Sono felicissimo di essere fuori ma è un momento agrodolce perché anche se posso tornare a casa per Natale non posso stare con lei" ha dichiarato il ventottenne ai giornali britannici. Appena tornato a casa però il giovane ha subito cambiato il profilo della sua pagina Facebook con una foto romantica di lui con Jessica, quella che dovrebbe essere la sua futura sposa.