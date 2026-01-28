Vede i 3 figli annegare nello stagno ma non può salvarli, l’orrore della mamma: “Urlavano ma non sono riuscita”

La drammatica tragedia vissuta da una giovane mamma statunitense del Texas, che ha ha visto annegare i suoi bambini di 6, 8 e 9 anni davanti ai suoi occhi: “Urlavano, mi chiedevano di aiutarli, ma non ci sono riuscita”.

Vedere i propri figlioletti urlare e chiedere aiuto annaspando in uno stagno ghiacciato a pochi metri, cercare di raggiungerli disperatamente ma senza avere nessuna possibilità di poterli salvare. È la drammatica tragedia vissuta da Cheyenne Hangaman, una giovane mamma statunitense del Texas, che ha ha visto annegare i suoi bambini di 6, 8 e 9 anni davanti ai suoi occhi.

Il dramma si è consumato in pochi attimi lunedì scorso quando i piccoli, giocando davanti a una proprietà dove la famiglia alloggiava, sono caduti in uno stagno ghiacciato perdendo la vita. "Erano in tre e io ero solo una e non sono riuscita a salvarli", ha dichiarato alla CBS disperata e ancora incredula per quanto ha visto e vissuto.

Quel giorno per la famigliola doveva essere un giorno particolare, ospite di amici di famiglia in una casa tra la natura a nord di Bonham, una comunità rurale vicino al confine con l'Oklahoma, ma in pochissimi minuti si è trasformato in una tragedia immane. I bambini erano fuori a giocare vicino allo stagno, a circa 30 metri di distanza dalla casa, quando il più piccolo ha provato a pattinare sul ghiaccio che però era troppo sottile e si è spezzato sotto il suo peso facendolo precipitare nell'acqua gelida.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due fratellini più grandi si sono tuffati per cercare di soccorrerlo ma anche loro sono rimasti bloccati tra l'acqua e il ghiaccio senza possibilità di uscire. La donna ha saputo dell'accaduto quando un'altra figlia è corsa verso di lei gridando che erano caduti in acqua.

"Urlavano, mi chiedevano di aiutarli, li ho visti tutti lottare, lottare per rimanere a galla. Li ho visti tutti combattere" ha raccontato Cheyenne Hangaman all'Associated Press , ricostruendo quei terribili momenti: "Quando li ho visti, erano in difficoltà e sapevo che erano già sotto shock perché l'acqua era gelida. Ho corso su il ghiaccio più che potevo per raggiungerli ma alla fine sono caduta anch'io".

"Ne prendevo uno, cercavo di metterlo sul ghiaccio, ma il ghiaccio continuava a rompersi ogni volta che lo mettevo lì. Continuavo a cercare di andare da ognuno di loro per aiutarli, ma ero sola e non ci sono riuscita. Ho cercato di lottare per la vita dei miei figli, li ho visti lottare e annegare e non ho potuto aiutarli", ha detto la donna ancora sotto shock, aggiungendo: "Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a muovermi. A quel punto sapevo che i miei figli se n'erano già andati e ho dovuto cercare di lottare per la mia vita".

Le urla hanno attirato infine un uomo del posto che è accorso in suo aiuto ed è riuscito a lanciarle una corda per tirarla fuori dallo stagno. Poi sono stati tirati fuori anche i due fratellini più grandi ma per loro non c'era più nulla da fare. Il corpo del bambino di sei anni invece è stato recuperato solo dopo una ricerca dei soccorritori nello stagno.