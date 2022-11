“Vado in bagno” ma sparisce nel nulla durante crociera, uomo trovato in mare e salvato 24 ore dopo L’allarme è scattato quando la sorella dell’uomo si è accorta che non era rientrato in cabina dalla sera precedente. La donna infatti lo aveva visto per l’ultima volta in un bar della nave da crociera, quando lui si era allontanato per andare in bagno.

A cura di Antonio Palma

Bruttissima disavventura ma fortunatamente con un lieto fine quella vissuta da un passeggero di una nave da crociera in navigazione nel Golfo del Messico, al largo degli Stati Uniti. Dopo essere sparito nel nulla durante la crociera, è stato ritrovato in mare dai soccorritori circa 24 ore dopo e portato in salvo sulla terraferma.

L'allarme è scattato giovedì mattina quando la sorella dell'uomo si è accorta che non era rientrato in cabina dalla sera precedente. La donna infatti lo aveva visto per l'ultima volta mercoledì sera quando erano andati insieme in un bar della nave da crociera su cui viaggiavano, la Carnival Valor del noto gruppo di navigazione

Come ha reso noto il portavoce di Carnival alla Cnn, la sorella ha detto che l'uomo ha lasciato il bar intorno alle 23 dicendo che doveva andare in bagno ma poi lei era andata via e lui non è più tornato nella sua cabina.

Quando il giorno dopo si è svegliata e si è accorta che non era rientrato, la donna pensava che stesse girovagando per la nave ma, dopo averlo cercato inutilmente, ha deciso di denunciarne la scomparsa.

Sono scattate così le operazioni di ricerca e soccorso, sia a bordo nave che in mare, con il coinvolgimento della guardia costiera statunitense.

A bordo sono stati lanciati diversi annunci per il passeggero scomparso e la sicurezza ha iniziato a ispezionare la nave con una foto del passeggero scomparso ma senza esito. Il sospetto che fosse caduto si è fatto più vivo e, intorno alle 14, la nave ha invertito la rotta per ripercorrere il precedente itinerario mentre la Guardia Costiera ha lanciato una ricerca con aerei e navi informando anche altre imbarcazioni nei paraggi.

La svolta nel pomeriggio quando proprio una nave di passaggio ha individuato il passeggero in mare, vivo. Sulle coordinate indicate è accorso un elicottero della guardia Costiera che lo ha issato a bordo e portato a terra dove è stato soccorso dai sanitari.

Come ha reso noto la Guardia costiera statunitense, il passeggero scomparso era reattivo al momento del salvataggio ma è stato accompagnato subito all'aeroporto di New Orleans dove lo attendeva personale medico di emergenza per la cure del caso. Dopo il salvataggio, la nave da crociera quindi ha ripreso il viaggio sulla rotta stabilita.