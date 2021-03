Era stato annunciato mesi fa e le previsioni non hanno tardato ad avverarsi: sul darkweb – quella parte di internet accessibile solo attraverso speciali motori di ricerca – sono aumentate a dismisura le offerte di vaccini, passaporti vaccinali falsi e certificati falsi di test anti Covid negativi. Secondo quanto riporta la CNN, i prezzi vanno da 500 a 750 dollari dollari per i vaccini AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm e Johnson & Johnson, mentre i certificati falsi dei test anti Covid vengono venduti per un minino di 150 dollari.

Secondo i ricercatori nell'arco di pochi mesi il numero di questi annunci è triplicato. I venditori sostengono di trovarsi negli Stati Uniti, in Spagna, in Germania, in Francia e in Russia: il vaccino Oxford-AstraZeneca viene offerto a 500 dollari, quelli di Johnson & Johnson e Sputnik a 600 dollari ciascuno, mentre il cinese Sinopharm a 750 dollari. Ci sono persino le offerte ‘Prendi tre, paghi due' per i certificati falsi di test anti Covid, le promesse di consegna dei vaccini in 24 ore ed i passaporti vaccinali falsi da 150 dollari in Bitcoin.

I ricercatori della Check Point Software, la società specializzata nella sicurezza online che ha scoperto il mercato nero di vaccini, ha chiarito di non essere in grado di stabilire se i vaccini venduti siano autentici o meno, sebbene appaiano perfettamente identici agli originali, almeno stando agli imballaggi e alle etichette. Per quanto concerne invece i certificati di vaccinazione vengono creati e stampati su ordinazione; secondo Check Point Software è sufficiente fornire il nome e altri dati personali per ottenere un documento in tutto e per tutto identico a quello autentico., comprensivo anche del logo dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). I prodotti contraffatti vengono venduti a persone che hanno bisogno di salire a bordo di aerei, attraversare le frontiere, iniziare un nuovo lavoro o altre attività che potrebbero richiedere a qualcuno di fornire la prova della vaccinazione.