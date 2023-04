Va in Turchia per perdere peso col bendaggio gastrico ma muore in sala operatoria: aveva 28 anni Shannon Bowe, 28enne di origine scozzese, è morta sabato scorso in Turchia mentre si stava sottoponendo ad un intervento chirurgico per perdere peso. Il dolore del fidanzato: “Ti amerò per sempre”.

Era andata in Turchia per sottoporsi ad un intervento per perdere peso ma qualcosa è andato storto proprio in sala operatoria e per Shannon Bowe, 28enne di origine scozzese, non c'è stato nulla da fare.

Come riporta la BBC, la ragazza è morta durante la procedura sabato scorso. La notizia è circolata sui social network poi un portavoce del Foreign, Commonwealth and Development Office ha confermato che le autorità stavano sostenendo la famiglia di un cittadino britannico morto in Turchia e di essere in contatto con le istituzioni locali.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati online. Il fidanzato di Shannon, Ross Stirling, ha ha scritto su Facebook: "Dormi bene angelo mio, ti amo per sempre". Un altro amico ha scritto: "Nessuna parola, sono assolutamente devastato. La vita è così crudele. Sarai per sempre nei nostri cuori Shannon".

Shannon si stava sottoponendo ad un intervento di bendaggio gastrico quando è morta. Voleva perdere peso e ha deciso così fare l'operazione. Tuttavia, non è chiaro in quale struttura medica abbia ricevuto l'operazione o quali complicazioni abbiano portato al suo decesso. La procedura aiuterebbe i pazienti a mangiare di meno, più lentamente e di conseguenza a perdere peso.

"Queste operazioni sono ovviamente rischiose, ma è così raro che accada che qualcuno muoia. Tutti trovano davvero difficile credere che Shannon non sia più con noi. Non aveva alcuna assicurazione di viaggio e ora la sua famiglia dovrà pagare migliaia di sterline per riportarla a casa", ha detto una fonte al Daily Mail, che precisa che i tassi di complicanze per operazioni di questo genere sono bassi e solo 1 persona su 100 soffre di problemi dopo l'intervento di bendaggio gastrico, riferisce l'NHS. Solo 1 su 1000 non sopravvive all'intervento.