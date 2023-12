Va a comprare i regali di Natale e lascia soli i figlioletti: li trova tutti morti nel rogo di casa La tragedia ha sconvolto la comunità di Bullhead City in Usa. Le vittime sono un ragazzo di 13 anni, un bambino di 5 anni, una bambina di 4 anni e un bambino di 2 anni, tutti fratelli che vivevano nella casa, e un cugino che era in visita, un ragazzino di 11 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando il rogo è divampato nella loro abitazione, intrappolandoli per sempre, i quattro fratellini tra i 2 e i 13 anni e il cuginetto di 11 anni morti in Arizona, in Usa, erano da soli in casa perché il padre dei fratelli era andato a comprare i regali di Natale ed era da solo ad occuparsi di loro. È la terribile ricostruzione della tragedia avvenuta sabato nella cittadina di Bullhead City sulla quale ora sta indagando la polizia locale.

L'incendio ha devastato la casa a due piani sul fiume Colorado sabato pomeriggio e i quattro bambini di 2, 4, 5 e 13 anni e il cugino di 11 anni non hanno trovato scampo. Le autorità locali che stanno indagando sull'incendio non hanno rivelato i nomi dei bambini o del padre ma hanno ricostruito quanto accaduto nell'abitazione e che ha sconvolto la cittadina proprio sul confine tra i due stati dell’Arizona e del Nevada.

L'incendio è scoppiato poco prima delle 17 di sabato, ora locale, mentre i cinque minori erano da soli al piano superiore dell'abitazione. "Il padre dei bambini ha riferito agli investigatori di essere rimasto assente per circa 2 ore e mezza per fare la spesa e comprare i regali di Natale", ha spiegato in un comunicato la polizia di Bullhead City. Secondo alcuni residenti, i fratellini erano rimasti orfani di mamma e li accudiva solo il padre che spesso era costretto a lasciarli soli per lavoro e commissioni. “L'ho visto con i bambini ad una festa di compleanno una settimana prima e mi è sembrato un padre amorevole e sicuramente non avrebbe mai voluto che accadesse” ha testimoniato una residente.

Dalle indagini preliminari è emerso che l'incendio ha avuto origine nell'ingresso al piano inferiore, "rendendo molto probabilmente impossibile ai bambini scappare dalla camera da letto al piano superiore in cui si trovavano", hanno detto le autorità. L'incendio pare che si sia propagato in poco tempo lungo l'unica scala della casa, bloccando la loro fuga. Tutte e cinque le vittime sono state trovate nella stessa camera da letto al piano superiore dove forse si erano rifugiate per cercare di scappare a fumo e fiamme.

I primi ad intervenire sono stati i vicini di casa che hanno fatto del loro meglio per entrare e spegnere le fiamme ma non ci sono riusciti. Quando hanno visto il fumo uscire dalle finestre, hanno chiamato i soccorsi cercando però anche di salire verso il piano superiore con delle scale e gettare acqua, ma purtroppo senza esito.

"Abbiamo aperto la porta del garage, c'erano ragazzi che tiravano fuori della roba ma più ci avvicinavamo alla porta, più il fumo iniziava a entrare nel garage e soffocava le persone", ha detto un testimone all'emittente locale KTVK, aggiungendo: "I vicini non sapevano se c'era qualcuno all'interno della casa. Se lo avessero saputo, avrebbero comunque tentato il salvataggio".

La tragedia è apparsa in tutta la sua drammaticità quando i pompieri sono entrati in casa e hanno scoperto i corpi senza vita dei cinque bambini. Tra di loro un ragazzo di 13 anni, un bambino di 5 anni, una bambina di 4 anni e un bambino di 2 anni, tutti i fratelli che vivevano lì, e un cugino che era in visita, un ragazzino di 11 anni.