Improvviso rogo li intrappola in casa, morti quattro fratellini e il cuginetto: erano da soli Le vittime dell’incendio in Usa sono tre bimbi piccoli di 2, 4 e 5 anni e due più grandicelli di 11 e 13 anni. La tragedia ha sconvolto la comunità locale dell’Arizona. Secondo alcuni residenti, i fratellini erano accuditi solo dal padre che spesso era costretto a lasciarli soli per lavoro.

A cura di Antonio Palma

Quattro fratellini e il loro cuginetto, tutti bambini di età compresa tra 2 e 13 anni, sono morti tragicamente nelle scorse ore in Arizona, in Usa, dopo che un devastante incendio è divampato in casa loro mentre erano soli. Il dramma si è consumato sabato pomeriggio, ora locale, nella cittadina di Bullhead City, sul fiume Colorado nella contea di Mohave, proprio sul confine tra i due stati dell’Arizona e del Nevada.

La polizia della cittadina a sud di Las Vegas ha dichiarato che l’allarme per l'incendio è scattato intorno alle 17 quando i vicini hanno visto che dall’abitazione uscivano fumo e fiamme. Quando i primi servizi di emergenza sono accorsi sul posto, una casa a due piani alla periferia della città, a poca distanza dal fiume, le fiamme apparivano già fuori controlli. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme ma, quando sono entrati all’interno dell’immobile, per i cinque minori non c’era più nulla da fare.

Le vittime sono tre bimbi piccoli di 2, 4 e 5 anni e due più grandicelli di 11 e 13 anni. La loro identità non è stata rivelata dalle autorità del posto ma, secondo i soccorsi, erano da soli in casa al momento del rogo che li ha uccisi. Un portavoce della polizia di Bullhead City, infatti, ha detto che, secondo quanto riferito dai pompieri, in casa al momento dell'incendio non c'erano adulti e nell’abitazione non sono stai trovati sopravvissuti.

Secondo quanto ha chiarito il portavoce del dipartimento di polizia della città di Bullhead, tutti e cinque i bambini risiedevano nella casa distrutta dall’incendio ma solo quattro di loro erano fratelli mentre il quinto era un loro parente, un cugino.

Sul caso gli inquirenti mantengono per ora il massimo riserbo vista l’età delle cinque vittime ma la polizia ha confermato che è in corso un'indagine sull'incendio con l'aiuto dei vigili del fuoco della città di Bullhead, dei vigili del fuoco della città di Lake Havasu e del gruppo investigazione dei pompieri. Al momento non è chiaro da dove abbia avuto origine l’incendio.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale dove i piccoli erano conosciuti. Secondo alcuni residenti, i fratellini erano rimasti orfani di mamma e li accudiva solo il padre che spesso era costretto a lasciarli soli per lavoro. “L'ho visto con i bambini ad una festa di compleanno una settimana prima e mi è sembrato un padre amorevole e sicuramente non avrebbe mai voluto che accadesse” ha testimoniato una residente. Probabilmente sabato l’uomo, per qualche motivo urgente, deve aver lasciato i più piccoli nelle mani del più grandicello, il ragazzino di 13 anni, ma il rogo improvviso li ha uccisi tutti.