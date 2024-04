USA, fanno irruzione in casa per arrestare un uomo, quattro poliziotti uccisi a fucilate

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Quattro agenti di polizia sono stati uccisi e altri quattro feriti nel corso di una sparatoria in una casa a Charlotte, in North Carolina, durante un arresto. Stando a quanto dichiarati alla stampa dal capo della polizia locale Johnny Jennings gli uomini delle forze dell'ordine avrebbero dovuto ammanettare un individuo già condannato e ricercato per possesso illegale di un'arma da fuoco.

Non appena sono arrivati sul posto gli agenti sono stati presi di mira da un uomo armato di un "fucile ad alta potenza". Una volta ucciso il sospetto i poliziotti hanno fatto irruzione nella casa, dove sono stati colpiti di nuovo. Tre di loro sono stati uccisi subito, dei cinque feriti uno in gravi condizioni è poi deceduto in ospedale. Lo scontro durato circa tre ore. Un ragazzo di 17 anni e una donna sono stati presi in custodia, ha aggiunto Jennings, descrivendo il fatto come "un giorno assolutamente tragico per la città di Charlotte e per la professione della polizia".

Secondo quanto riferisce la CNN due degli agenti uccisi, Sam Poloche e Alden Elliott, lavoravano per il Dipartimento statale di correzione degli adulti. Entrambi erano veterani con 14 anni anni di servizio sulle spalle. Poloche lascia la moglie e due figli; Elliott la moglie e un figlio. Il killer ha colpito anche quattro agenti di polizia di Charlotte-Mecklenburg, uno dei quali versa in condizioni critiche mentre un altro – Joshua Eyer – è morto nel corso della notte: anche lui aveva una lunga esperienza nelle forze dell'ordine e solo un mese fa era stato premiato dal locale dipartimento di polizia come "ufficiale del mese".

Dopo la tragedia il presidente USA Joe Biden ha parlato con il governatore della Carolina del Nord Roy Cooper esprimendo tutto il suo cordoglio: "Sono eroi che hanno compiuto il sacrificio estremo, correndo verso il pericolo per proteggerci", ha detto il presidente. “Piangiamo per loro e i loro cari. E preghiamo per la guarigione dei coraggiosi ufficiali feriti".