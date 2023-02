USA, un dipendente di Amazon ha vinto due volte alla lotteria in due mesi Il fortunato ha vinto 30mila dollari a gennaio giocando a una lotteria del Maryland. Non soddisfatto, mercoledì scorso ha giocato nuovamente alla stessa lotteria vincendo la bellezza di altri 50mila dollari.

A cura di Davide Falcioni

C'è chi nell'arco di una vita intera non riesce mai a vincere neppure un dollaro in nessuna lotteria, nonostante giochi in continuazione nella speranza di riuscire a dare una svolta alla sua vita. Poi c'è chi, come un anonimo cittadino americano, in appena due mesi è stato baciato due volte dalla fortuna.

A raccontare la sua storia la CNN: il fortunato ha vinto 30mila dollari a gennaio giocando a una lotteria del Maryland. Non soddisfatto, mercoledì scorso ha giocato nuovamente alla stessa lotteria ed è stato scelto ancora una volta dalla Dea Bendata, vincendo la bellezza di altri 50mila dollari.

Stando a quanto riferisce l'emittente statunitense il 56enne, residente a Baltimora, stava facendo delle commissioni quando ha deciso di fermarsi in un negozio di liquori ed acquistare alcuni biglietti della lotteria "Crazy 8s", riuscendo a vincere 50mila dollari. Come se no bastasse altri due biglietti gli sono fruttati altri 20 e 5 dollari, mentre poche settimane fa aveva incassato 30mila dollari.

In un comunicato stampa diramato da "Crazy 8s" viene raccontato lo stupore del 56enne: "Ho guardato il biglietto e pensato: ‘Questo non è giusto'. Ho chiamato la mia ragazza e le ho chiesto di verificare: ‘Dimmi che non sono impazzito'. Mi ha risposto: ‘Incredibile, è vero'". L'identità del vincitore non è stata rivelata: di lui al momento si sa solo che è un dipendente di Amazon di 56 anni e che non avrebbe ancora deciso come spendere il denaro vinto.

Pare abbia però dato qualche indizio: l'uomo intenderebbe spendere una bella fetta del montepremi per il sessantesimo compleanno della sua fidanzata, con la quale vorrebbe anche festeggiare alla grande i 20 anni di relazione. Pare stia anche valutando l'acquisto di una macchina nuova di zecca.