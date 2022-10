Usa, stop all’aborto in 66 cliniche di 15 Stati dopo la sentenza della Corte Suprema Secondo uno studio condotto dal Guttmacher Institute almeno 66 cliniche in 15 Stati americani hanno deciso di non offrire più interruzioni di gravidanza da quando la Corte Suprema ha capovolto la Roe v. Wade.

A cura di Ida Artiaco

In circa 100 giorni almeno 66 cliniche in 15 Stati americani hanno deciso di non offrire più interruzioni di gravidanza, da quando cioè la Corte Suprema ha capovolto la Roe v. Wade, la storica sentenza del 1973 che legalizzò l'aborto negli Stati Uniti.

È quanto emerge da uno studio condotto dal Guttmacher Institute, associazione in difesa dei diritti sull'aborto.

Delle 66 cliniche circa 26 hanno definitivamente chiuso i battenti, mentre 40 offrono ancora servizi non legati all'aborto.

Tra le strutture non più in attività, c'è anche la Jackson Women's Health Organization nel Mississippi, la clinica per aborti al centro del caso della Corte Suprema deciso a giugno che ha smantellato Roe: ha chiuso all’inizio di luglio con l’intenzione di trasferirsi nel New Mexico.

A partire da mercoledì, gli aborti non sono più disponibili nei seguenti Stati Usa: Alabama, Arizona, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia e Wisconsin.

L'accesso è notevolmente limitato anche in Georgia, dove la procedura è consentita fino al rilevamento dell'attività cardiaca fetale, che di solito avviene intorno alle sei settimane di gravidanza.

I 14 stati sono stati responsabili di 125.780 aborti nel 2020, secondo l'analisi di Guttmacher. E lo stesso anno in Georgia sono stati praticati 41.620 aborti.

"Anche prima che Roe venisse ribaltata, abortire era difficile o addirittura impossibile per molte persone, specialmente per coloro che stavano già affrontando barriere all'accesso all'assistenza sanitaria, come le persone a basso reddito, quelle di colore, gli immigrati, i giovani, le persone con disabilità e le popolazioni rurali", ha spiegato Rachel Jones, ricercatrice presso il Guttmacher Institute, in una dichiarazione. "È probabile che queste disuguaglianze, però, peggiorino con lo stop a questa operazione in molti stati, in particolare in quelli del Sud".

L'amministrazione Biden, sottolinea Politico, come parte dei suoi sforzi per mitigare l'impatto della decisione della Corte Suprema dello scorso giugno, ha annunciato martedì che darà alle cliniche che forniscono servizi di pianificazione familiare gratuiti altri 6 milioni di dollari, che verranno distribuiti in particolare in Florida, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, North Carolina e Wisconsin.