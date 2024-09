video suggerito

USA, sparatoria in una scuola della Georgia: almeno 2 morti e 4 feriti, fermata una persona La sparatoria è avvenuta in un liceo della Georgia, l'Apalachee High school a Winder, nella contea di Barrow. La struttura è stata isolata e circondata dalla polizia e una persona sarebbe stata presa in custodia dagli agenti. Ci sono vittime.

A cura di Davide Falcioni

Una nuova sparatoria è avvenuta oggi negli Stati Uniti. Teatro dell'evento un liceo in Georgia, l'Apalachee High school a Winder, nella contea di Barrow. Secondo quanto riferisce la CNN, il bilancio al momento sarebbe di 2 morti e 4 feriti, citando fonti di polizia.

La struttura è stata isolata e circondata dalla polizia e una persona sarebbe stata presa in custodia dagli agenti. Secondo i media locali, diverse persone sarebbero state trasportate in ospedale in elicottero. Sul posto ci sono molte ambulanze. Gli studenti sarebbero stati autorizzati a lasciare la zona.

L'emittente statunitense aggiunge che il locale ospedale sta ricevendo pazienti con ferite da arma da fuoco. Un portavoce dell'FBI ha dichiarato che agenti speciali sono intervenuti per assistere le forze dell'ordine locali. Della sparatoria è stato informato anche il presidente Joe Biden.

La Apalachee High School appartiene al Barrow County School System, che ha comunicato alla CNN che gli studenti sono stati autorizzati a lasciare la scuola e i genitori sono stati avvisati di andarli a prendere. Il governatore ha esortato “tutti i georgiani a unirsi alla mia famiglia nel pregare per la sicurezza di coloro che si trovano nelle nostre aule, sia nella Contea di Barrow che in tutto lo Stato".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO