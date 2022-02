Usa, sparatoria in un supermercato a Richland: diversi feriti. L’assalitore in fuga Un uomo armato ha iniziato a sparare all’interno di un supermercato a Richland negli Usa. Diverse le persone ferite. Sul posto la polizia che ha transennato l’area.

A cura di Chiara Ammendola

Il sospettato e l’esterno del supermercato (foto polizia)

Ancora una sparatoria negli Usa, questa volta in un supermercato di Richland, nello stato di Washington dove questa mattina un uomo armato ha iniziato a sparare ferendo diversi clienti. Sul posto è intervenuta la polizia e le operazioni sarebbero ancora in corso visto che l'assalitore è scappato: non è chiaro se ci siano vittime né quale sia l'esatto numero di persone ferite.

La polizia di Richland ha invitato le persone a evitare la zona che è stata isolata per permettere agli agenti di svolgere il proprio lavoro e ha diffuso tre fotografie: si tratta di un uomo, sospettato di essere l'autore della sparatoria e un'auto, un Suv, probabilmente utilizzato dallo stesso assalitore. "Il sospetto non è stato ancora individuato – si legge in un tweet della polizia condivisa nella tarda serata di oggi – ed è armato e pericoloso". Secondo quanto riportato dai media locali dunque l'uomo sarebbe fuggito dopo aver esploso i colpi all'interno del supermercato intorno alle 11 di questa mattina (ora locale). "Non sappiamo se sia scappato a piedi o con un veicolo – ha detto il comandante della polizia di Richland Chris Lee – le foto dei filmati di sorveglianza del negozio mostrano che il sospetto indossava una camicia a quadri con un piumino di colore scuro, una sciarpa tirata sul naso, pantaloni chiari e scarpe da ginnastica".

Alcuni media locali riportano la morte di uno dei feriti ma la notizia non è stata confermata dalla polizia. Quando hanno fatto irruzione hanno trovato dipendenti e clienti nascosti nei magazzini, nei bagni e negli uffici. I feriti sono stati affidati alle cure dei paramedici intanto gli agenti hanno utilizzato i video di sorveglianza del negozio per identificare il sospetto.