Usa, sparatoria in un ospedale a Philadelphia: aggressore spara ai pazienti in camice e mascherina Si è conclusa con il ferimento e l’arresto dell’uomo che nella notte tra domenica e lunedì ha dato vita a una sparatoria all’interno dell’ospedale Thomas Jefferson di Philadelphia, negli Usa. Con indosso un camice e una mascherina ha sparato al nono piano della struttura uccidendo un uomo e poi si è dato alla fuga inseguito dalla polizia.

A cura di Chiara Ammendola

È stato arrestato dopo una breve fuga l'uomo che la scorsa notte ha sparato e ucciso una persona al nono piano del Thomas Jefferson University Hospital di Philadelphia, negli Stati Uniti. Fuggito a bordo di un camioncino, abbandonato poco dopo, il sospettato è stato ferito durante una sparatoria con gli agenti e poi arrestato.

Uccisa una persona e feriti due agenti di polizia

La sparatoria è iniziata poco dopo la mezzanotte all'interno dell'ospedale della città di Philadelphia, nello stato della Pennsylvania, dove stando a quanto ricostruito finora sembra che un uomo che indossava un camice da medico e una mascherina abbia sparato contro una persona la cui identità non è stata ancora comunicata. Non è chiaro se si trattasse di un paziente ricoverato nella struttura. La vittima, colpita dall'aggressore, è morta praticamente sul colpo e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L'uomo che ha aperto il fuoco ha poi abbandonato l'ospedale riuscendo a fuggire a bordo di un camioncino parcheggiato all'esterno.

Il killer fuggito a bordo di un camioncino

Immediata la caccia all'uomo iniziata tra le strade della città più grande di Philadelphia che si è conclusa quando gli agenti hanno individuato il camioncino: alla vista della polizia l'aggressore ha iniziato a sparare colpendo due agenti che sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. Lo stesso sospettato è stato ferito durante le sparatoria e poi arrestato. Non si conoscono le sue generalità né i motivi per il quale avrebbe aperto il fuoco in ospedale. In mattinata si terrà una conferenza stampa della polizia che chiarirà l'accaduto.