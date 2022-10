USA, sparatoria in un liceo: due donne morte, ucciso anche l’assalitore Una ragazza e una donna adulta sono state uccise da un uomo armato che questa mattina ha aperto il fuoco dopo aver fatto irruzione alla Central Visual and Performing Arts High School di St. Louis, in Missouri.

A cura di Davide Falcioni

L'aggressore, come riferisce l'emittente Abc, "è stato rapidamente fermato dalla polizia", c'è stato uno scambio di colpi di arma da fuoco e anche l'uomo è morto, secondo quanto riferito dalla polizia di St. Louis. L'aggressore sarebbe un ventenne, sempre stando a quanto comunicato dalle autorità locali. Diverse persone sono state ricoverate in ospedale con ferite da arma da fuoco e schegge.

Michael Sack, capo della locale stazione di polizia, si è rifiutato nel corso della conferenza stampa di riferire l'identità dell'assalitore e delle vittime. Il poliziotto ha tuttavia spiegato che un primo allarme era stato lanciato poco prima della sparatoria, quando il ventenne aveva cercato di introdursi nell'edificio scolastico chiuso a chiave, trovando sette guardie armate che hanno subito allertato le forze dell'ordine.

Ciò non ha impedito all'assalitore di estrarre una pistola ed aprire il fuoco verso un'adolescente e una donna, uccidendole e ferendo altre presenti sul posto.

La Central Visual and Performing Arts High School è una scuola specializzata in arti visive, musica e spettacolo con circa 400 studenti. Il sito web del distretto afferma che il "programma educativo della scuola è progettato per creare un ambiente favorevole in cui gli studenti ricevano un'istruzione accademica e artistica di qualità che li prepari a competere con successo a livello post-secondario o ad esibirsi con competenza nel mondo del lavoro".