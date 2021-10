Usa, sparatoria in un campus universitario in Louisiana durante una festa: un morto e 7 feriti Una persona è morta e sette sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave, a causa di una sparatoria avvenuta all’interno della Grambling State University, nello stato della Lousiana, negli Usa. Una persona armata ha aperto il fuoco durante la festa di benvenuto che dà inizio al campionato di football.

A cura di Chiara Ammendola

È di un morto e sette feriti il drammatico bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina all'interno di un campus universitario in Lousiana, negli Usa, dove uno uomo ha aperto il fuoco durante la festa che celebrava l'inizio della stagione di football. Una delle persone ferite sarebbe in gravi condizioni.

Uno dei feriti è ricoverato in gravi condizioni in ospedale

La sparatoria è iniziata questa mattina intorno alle 13.15, ora locale, in un'area della Grambling State University situata tra Monroe e Shreveport. "Al momento dell'incidente, era in corso la festa dell'homecoming nel McCall Dining Center: tutte le persone si sono messe al riparo e poi sono uscite quando è stato dato il cessato allarme dalla polizia dell'Università", ha spiegato alla alla Cnn il portavoce dell'Università Tisha Arnold, precisando che ancora non è stato identificato un sospetto per la sparatoria.

La sparatoria è avvenuta durante la festa di homecoming

Secondo il portavoce la sparatoria è avvenuta nell'area centrale del campus, il cosiddetto "quad". L'università ha sospeso gli altri eventi previsti oggi per l'homecoiming e cancellato le lezioni di domani, mentre vanno avanti le indagini della polizia per determinare la dinamica dei fatti. Solo lo scorso venerdì c'è stata un'altra sparatoria nella quale ha perso la vita uno studente, sempre all'interno dello stesso campus universitario. La stampa locale né la polizia hanno riportato notizie rispetto all'uomo che ha aperto il fuoco.