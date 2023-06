Usa, sparatoria alla cerimonia di consegna dei diplomi: 2 morti e 5 feriti, il killer ha 19 anni Due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta durante una cerimonia di consegna dei diplomi nello stato americano della Virginia.

A cura di Susanna Picone

Almeno due persone sono state uccise e cinque sono rimaste ferite in Virginia. L’ennesima sparatoria negli Usa è avvenuta martedì sera durante la cerimonia di consegna dei diplomi di una scuola superiore. Gli studenti stavano festeggiando fuori da un teatro di Richmond.

A sparare, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un ragazzo di 19 anni: subito dopo gli spari è scappato a piedi, ma poi è stato individuato e arrestato dalla polizia con l’accusa di omicidio. A quanto emerso, il giovane conosceva almeno una delle due vittime che sono un ragazzo di 18 anni e un uomo di 36. Il diciottenne era un giovane che si trovava alla cerimonia proprio per la consegna del suo diploma di scuola superiore. I loro nomi non sono stati resi noti.

Dei cinque feriti da colpi di arma da fuoco – tra di loro c'è anche un ragazzo di 14 anni – uno è in condizioni critiche. Diverse persone, inoltre, sono state soccorse per attacchi di ansia e panico. Tra le persone ferite mentre cercavano di scappare c’è anche una bambina di 9 anni che, secondo quanto comunicato ai giornalisti dal capo della polizia, è stata investita da un’auto. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Per il momento il movente della sparatoria non è noto: quello che si sa è che sulla scena del crimine, fuori dal teatro di Richmond, sono state recuperate numerose pistole. Il teatro si trova dall'altra parte della strada rispetto a un grande parco cittadino e nel mezzo del campus della Virginia Commonwealth University. Inizialmente la polizia aveva arrestato due persone, in seguito poi ha reso noto che una delle due non era coinvolta.

“Quando si sono sentiti gli spari è iniziato il caos”, ha raccontato il capo della polizia locale di Richmond, Rick Edwards. C'erano centinaia di persone nel parco, la gente ha iniziato a correre ovunque. “Non ci sono più parole”, ha detto il soprintendente: “Sono stanco di vedere queste stragi, i nostri bambini colpiti da armi da fuoco: lo chiedo all'intera comunità, fermatevi, vi imploro, fermatevi”.

Gli Stati Uniti hanno il più alto tasso di morti per arma da fuoco di qualsiasi paese sviluppato: 49.000 nel 2021, rispetto ai 45.000 dell'anno precedente.