Usa, si finge 16enne per frequentare la scuola, l'anno dopo una chiamata lo smaschera: "Ha 24 anni e un figlio" Il ragazzo si era presentato come sedicenne a scuola mostrando tutti i documenti ed entrando a fare parte a pieno titolo dell'Istituto. Nei giorni scorsi, però, una chiamata inattesa ha portato alla luce che in realtà i suoi documenti erano completamente falsi.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di 24 anni si è finto adolescente per poter frequentare la scuola superiore dove è rimasto per oltre un anno prima di essere scoperto per caso e denunciato. La vicenda "altamente insolita", come l'ha definita la stessa scuola, arriva dallo stato dell'Ohio, in Usa, dove il 24enne ha frequentato con profitto la Perrysburg High School per più di un anno.

Il ragazzo, Anthony Emmanuel Labrador, infatti si è presentato come sedicenne nel gennaio 2024, presentando tutti i documenti ed entrando a fare parte a pieno titolo dell'Istituto, ma nei giorni scorsi, una chiamata inattesa ha portato alla luce che in realtà i suoi documenti erano completamente falsi. Il 24enne è stato arrestato con l'accusa di falsificazione di documenti e la sua storia è venuta a galla tra l'incredulità di insegnanti e compagni di classe.

Il giovane in questo anno di scuola si era integrato benissimo diventando anche membro delle squadre giovanili di calcio e di nuoto della scuola ma tutto è crollato dopo che una donna ha chiamato la famiglia che lo ospitava dicendo che era il padre di suo figlio e aveva 24 anni.

"Siamo straziati, avevano cercato di sostenere qualcuno che ritenevano fosse un adolescente vulnerabile" spiegando dalla scuola, aggiungendo: "La compassione riflette il meglio della nostra comunità. Sebbene la fiducia sia stata tradita, restiamo orgogliosi di coloro che hanno scelto di aiutare".

Il ragazzo, cittadino venezuelano, infatti si era presentato come minorenne non accompagnato e si era iscritto a scuola fornendo la documentazione che dimostrava che le autorità per l'immigrazione gli avevano concesso lo status di protezione temporanea. Un tribunale per i minorenni gli aveva concesso anche la tutela di una famiglia del posto e il 24enne aveva anche la tessera della previdenza sociale ma era tutto falso.

Il ragazzo dal suo canto inizialmente ha negato l'accusa e ha affermato che il certificato di nascita da lui fornito al momento dell'iscrizione era vero ma la donna che ha chiamato ha mostrato anche la sua patente di guida con la data di nascita diversa. Al 24enne è stato intimato di tenersi lontano dalla scuola mentre i funzionari indagavano sulle accuse in collaborazione con la polizia locale.

La polizia ha dichiarato di essersi rivolta alla United States Border Patrol per chiedere assistenza nelle indagini, la quale ha comunicato che Labrador aveva effettivamente come data di nascita il 27 marzo 2001. Per lui è scattato l'arresto ed è finito in cella.