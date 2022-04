Usa, rissa e sparatoria nel centro di Sacramento: almeno 6 morti e 10 feriti Rissa e sparatoria al centro di Sacramento, negli Stati Uniti. Sono morte almeno 6 persone mentre altre 10 sono rimaste ferite. Le forze dell’ordine indagano sul collegamento tra la rissa e la sparatoria avvenuta fuori dai locali notturni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno 15 le persone coinvolte prima in una rissa e poi in una sparatoria nel centro di Sacramento, negli Stati Uniti. Secondo dirigenti locali e testimoni citati dai media, sarebbero almeno 6 le vittime. Il tutto è avvenuto poco dopo le 2 di notte locali, quando verso la chiusura dei bar la folla è uscita in strada. La polizia è stata chiamata sul posto per fermare una persona armata che sparava tra la decima strada e K street. Secondo quanto raccontato dai testimoni, un uomo in auto avrebbe aperto il fuoco contro la folla fuori dal locale notturno El Santo. L'aggressore si sarebbe dileguato subito dopo aver sparato almeno 50 colpi.

Restano per ora ignote le informazioni sull'autore della sparatoria. Non è chiaro se le forze dell'ordine siano riuscite a individuarlo o fermarlo. Da capire anche quale sia (e se eventualmente ci sia) un collegamento tra la rissa mostrata da alcuni filmati fuori dal locale notturno e la sparatoria. Almeno 10 persone sono rimaste ferite nell'agguato. Le forze dell'ordine hanno chiuso l'area al traffico per effettuare, secondo quanto riferisce CNN, ulteriori accertamenti sulle dinamiche dell'accaduto.

La sparatoria si è verificata a pochi isolati dal California State Capitol, il Municipio di Sacramento e il Golden 1 Center dove era in programma il concerto dei Sacramento Kings. La polizia, sempre secondo le prime informazioni fornite sulle indagini, non avrebbe a disposizione un identikit del sospettato. Tutto quello che è noto agli agenti è che l'uomo che avrebbe premuto il grilletto sarebbe arrivato a bordo della sua auto aprendo poi il fuoco sui presenti. Non è chiaro se abbia agito durante la rissa o a litigi finiti, come in una sorta di vendetta. Per ora tutte le piste sono aperte alle indagini. Le forze dell'ordine non escludono ancora nessun movente.