Usa, paraplegico afroamericano trascinato fuori dall’auto dalla polizia: il video Durante un controllo un afroamericano paraplegico di 39 anni viene trascinato fuori dall’auto e tenuto a terra da poliziotti in Ohio. Clifford Owensby era stato fermato per un sospetto caso di droga. Nel video si vede uno degli agenti che lo tira per i capelli, lo trascina e lo costringe a terra.

A cura di Susanna Picone

Un paraplegico afroamericano di 39 anni che viene trascinato fuori dall'auto e tenuto fermo a terra da alcuni poliziotti. È accaduto alcuni giorni fa in Ohio e l’episodio che sta facendo discutere è stato ripreso dalla body cam di un poliziotto. Nel video si vede l’afroamericano, che si chiama Clifford Owensby, fermato dalla polizia mentre si trova in auto. Come si legge sui media locali, l'uomo viene fermato perché sospettato di un caso di droga. Gli agenti gli chiedono di uscire dall’auto ma lui dice che non può perché paraplegico e sembra rifiutare l’aiuto della polizia. Poi, a un certo punto, Owensby viene trascinato fuori con la forza e uno degli agenti lo tira per i capelli e lo costringe a terra.

Sostenuto dalla Naacp, l’afroamericano ha accusato il dipartimento di polizia di Dayton di averlo fermato solo per la sua razza, di averlo arrestato in modo illegale, e di aver illegalmente perquisito il suo veicolo. Non gli sarebbero stati neppure notificati i suoi diritti prima dell’arresto. Nella perquisizione non sono state trovate armi né droga, ma la polizia ha sequestrato una busta con più di 22mila dollari che l'uomo afferma essere suoi risparmi. La polizia ha reso noto di non aver incriminato Owensby per droga, ma per resistenza all’arresto.

“Hanno seguito la legge, la loro formazione e le politiche e le procedure del dipartimento”, ha commentato il presidente del Dayton Fraternal Order of Police, Jerome A. Dix. “A volte l’arresto di individui non è piacevole, ma è una parte necessaria delle forze dell’ordine per mantenere la sicurezza pubblica”, le sue parole riportate dai media Usa. Il sindaco di Dayton ha invece definito il video “molto preoccupante”.