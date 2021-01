Un medico del Texas è stato licenziato e incriminato penalmente dopo essere stato accusato di aver rubato diverse dosi del vaccino contro il COVID-19 per somministrarla ad amici e parenti. Secondo le autorità, il dottor Hasan Gokal, che lavorava per la Harris County Public Health, ha rubato un fiala contenente nove dosi del vaccino Moderna mentre lavorava in un centro vaccinale a Lyndsay Lyons Park, a Humble, il 29 dicembre. Il furto è stato scoperto dopo che Gokal se ne è vantato con un collega la settimana successiva, che poi lo ha denunciato ai supervisori.

I pubblici ministeri hanno poi stabilito che il medico, 48 anni, aveva usato la fiala per somministrare il vaccino a nove persone diverse, inclusa sua moglie. "Ha abusato della sua posizione per dare priorità ai suoi amici e alla sua famiglia rispetto a persone che avevano seguito il processo legale per essere lì", ha detto il procuratore distrettuale della contea di Harris, Kim Ogg. "Quello che ha fatto era illegale e sarà ritenuto responsabile ai sensi della legge" ha specificato, aggiungendo che la "cattiva gestione del vaccino" potrebbe portare al taglio dei finanziamenti del governo della contea.

L'avvocato di Gokal, Paul Doyle, ha spiegato che il suo cliente non ha fatto nulla di sbagliato, insistendo che la fiala era già danneggiata, ma il medico non voleva che andasse sprecata. "[Gokal] ha assicurato che i dosaggi del vaccino COVID-19 che altrimenti sarebbero scaduti potessero andare alle persone che soddisfacevano i criteri per riceverlo", ha detto Doyle. Dopo un'indagine interna da parte del dipartimento della salute è stato licenziato. È stato accusato del reato di furto da parte di un dipendente pubblico e rischia fino a un anno di carcere e una multa di $ 4.000 se condannato.